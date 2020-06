Diego Caram sobre el Covid 19: “No me va a temblar el pulso para volver hacia atrás con las medidas”

1 junio, 2020 11

El intendente pidió más responsabilidad y compromiso en la lucha contra el coronavirus.

El Intendente Diego Caram convocó a una conferencia de prensa de la que participaron autoridades sanitarias, fuerzas del orden e instituciones que trabajan coordinadamente en la prevención del COVID 19. La misma tuvo lugar en el Salón Pedro Ferré del Concejo Deliberante, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

El Intendente aprovechó la ocasión para hacer un balance de la situación respecto a las resoluciones y medidas tomadas últimamente, los controles y el sistema de trabajo en los puntos clave de la ciudad, además llamó a la conciencia a la población para manejarse con responsabilidad, tomando precauciones y cumpliendo con las normas establecidas, uso de tapabocas, acatamiento de los horarios de salidas y el distanciamiento social correspondiente.

“Los que me conocen saben que no me tiembla el pulso si es que tengo que volver para atrás con las medidas, por eso pido la colaboración de la ciudadanía, y que ayuden a toda esta gente (señalando a las autoridades e instituciones presentes) que está poniendo lo mejor de su tiempo, su esfuerzo y su salud para que el virus no ingrese a nuestro Departamento”.