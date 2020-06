Coronavirus: Llegará un equipo de epidemiólogos llegará a la localidad a realizas test

1 junio, 2020 10

Seis de los veinte hisopados que se realizaron en la ciudad de Mocoretá dieron resultado positivo para COVID – 19.

Tras conocerse la noticia, el Intendente de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli realizó una nueva conferencia para comunicar como se desarrollarán las nuevas medidas tras volver a la fase 1 de cuarentena y la situación de la localidad. “Queríamos comunicarnos nuevamente con todos los vecinos para contarles que hemos estado en constante comunicación con nuestros dos pacientes positivos durante estos días, quienes se encuentran muy bien, quienes no han presentado nuevos síntomas más de los que ya habían presentado de la sintomatología.” Comenzó diciendo Fornaroli agregando “se encuentran contenidos, tenemos un grupo de psicólogas que en este momento están trabajando con ellos y a su vez hay un equipo que se está formando en conjunto con el Comité de Crisis para estar prestando una contención humanitario y social para con esta familia.”



“Por otra parte es importante contarle que a partir de las 17 horas va a estar habilitada la página para la solicitud de los permisos, es importante que todos entiendan que estos permisos serán pura exclusivamente para aquellas excepciones que realmente así sean consideradas bajo los criterios sanitarios del comité de crisis, pero como así también es importante que sepan que puede existir una demora en la aprobación de este permiso de hasta 24 horas porque cada caso deberá ser analizado en forma exhaustiva, es importante que hoy cada persona que no tenga necesidad de urgencia de moverse de su casa, no se mueven. Podrán ver en nuestras redes cómo será el procedimiento para la solicitud del permiso, es un proceso muy fácil, muy sencillo y luego ese permiso cada uno de nosotros deberá imprimirlo o podrá tenerlo en el teléfono y es importante que sea siempre acompañado con nuestro DNI para que en caso que el personal de las fuerzas nos pare y no solicite ambas documentaciones, nosotros la tengamos siempre presente” sostuvo

Seguidamente se refirió a los 6 nuevos casos positivos de COVID – 19 en la localidad, donde indicó que de los 20 hisopados realizados 6 de ellos dieron positivos y que además mañana arribara a la ciudad un grupo de epidemiólogos quienes realizarán más test.

“Hace aproximadamente una hora y media hemos tomado contacto con el comité de crisis de la Provincia de Corrientes y con el Área de Epidemiología de la Provincia, quienes nos han confirmado que seis de los veinte hisopados que se han realizado en el día de ayer han dado positivo, es decir que tenemos 6 nuevos casos en Mocoretá, estaríamos acumulando hasta el momento 8 casos” indicó

“Ya nos hemos comunicado, en ésta hora y media que nos hemos tomado desde el momento que desde Corrientes nos informa de la noticia, nos hemos dedicado a comunicarnos primero con cada uno de aquellos que han sido positivo y con sus familias para saber cómo están, para contarle la noticia, para informarles cuáles son los procedimientos que se van a aplicar a partir de ahora. Pero también nos hemos tomado el tiempo de comunicarle a aquellos que en este hisopado han sido negativos, que estén sabiendo que es importante que ellos sigan aislados con total rigurosidad porque que hoy sean negativos no implica que en los hisopados próximos que se realicen puedan dar positivo.” Dijo

“Ante esta noticia que hemos tenido de 6 nuevos casos, hemos trabajado con personal de seguridad que nos está interviniendo en la localidad en la necesidad de ser estrictos y exhaustivos en el movimiento de la sociedad, necesitamos hoy más que nunca que todos nos quedemos en casa, que todos usemos barbijos, que todos nos lavamos las manos, que usemos alcohol, alcohol en gel y para que sobre todas las cosas y como siempre lo dijimos y no nos vamos a cansar de decirlo nos quedemos aislados en nuestras casas, que sólo salgamos en casos que sea de suma necesidad.”

Fornaroli dio a conocer a la población de Mocoretá que mañana, lunes 1 de junio, llegará a la localidad un equipo de epidemiólogos para realizar más test y trabajar en conjunto con la Municipalidad y el área de Salud

“Es importante también comentarle que tuvimos conversaciones con el Gobernador, con quien estuvimos coordinando algunas de las medidas, lo mismo que con el Coordinador del Comité de Crisis, en el día de mañana estará viniendo un equipo de epidemiólogos de la Provincia para realizar nuevamente una serie de test o de hisopados como comúnmente se dice, porque entendemos que estas personas que han dado positivo, han estado en contacto con otras personas, seguramente bajo un criterio de análisis de los doctores y del equipo de epidemiología deberán de ser o no hisopados.” Explicó

“Así que en el día de mañana van a estar viniendo a primera hora este equipo como así también vamos a estar conformando con especialistas de la salud, que va a estar viniendo personal de Corrientes quienes a su vez ya están trabajando al respecto, vamos a estar conformando un call center, ¿qué quiere decir esto? vamos a poner tres teléfonos a disposición no sólo para llamadas sino que también van a estar habilitados para mensajes, en donde toda persona de Mocoretá que tenga dudas o necesite realizar alguna consulta en materia de salud, porque considera que tiene ciertos síntomas, sea contenido y tenga una respuesta por un profesional de la salud quienes a su vez, en caso aquel que considere que se deba aplicar el protocolo, que se deba hisopar o aislar a esa persona, se está comunicando con el Hospital de Mocoretá para implementar todas las medidas.”

“Es importante recalcar, como lo decíamos ayer, que las medidas que hemos tomado tienen por objetivo saber dónde estamos parados, nosotros debemos entender y saber dónde está el virus hoy en Mocoretá y en función de ello poder trabajar y aplicar los protocolos que sean definidos. Para tranquilidad de todos, cada una de las personas que han sido positivas ya hace 48 horas estaban totalmente y estrictamente aisladas y lo van a seguir estando, vamos a movilizar a dos personas que estaban en su hogar, a un hotel, que está definido como hotel de zona roja, a eso nos referimos a que es un hotel donde van a estar personas que solamente presentan síntomas positivos de COVID – 19, ¿Por qué los vamos a movilizar? Porque las familias que está conviviendo con ellos a hoy han dado negativo, eso no quiere decir, volvemos a lo que decía en un principio, que en los próximos días cuando vuelvan a der hisopados sus familias no den positivo.”

Para finalizar el Intendente apunto a la responsabilidad de cumplir con el aislamiento “más que nunca le pedimos a todos que respeten el aislamiento, que tengan contemplación con las medidas, pero que por sobre todas las cosas usen barbijo, se laven las manos, usen alcohol y como siempre les decimos que se quieran y cuiden a los suyos, muchas gracias”.