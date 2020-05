Sand: “Zubeldía quiere que siga”

30 mayo, 2020 58

El correntino blanqueó la conversación que tuvo con el técnico de Lanús y aseguró que esta semana se reunirá con la dirigencia para hablar sobre la renovación de su contrato, que vence en junio. Todo parece indicar que no será un diálogo sencillo.

renovación del gran ídolo y goleador es una de las cosas que más preocupan al hincha de Lanús en medio de la cuarentena. José “Pepe” Sand, de compleja relación con la dirigencia, analiza día a día si su futuro sigue siendo en el “granate” o si está llegando el fin de esta gran historia de amor.

En diálogo con TyC Sports, el goleador de 39 años empezó reconociendo que “entrenando solo siempre se cruza la idea de abandonar”. El parate complicó y mucho a un futbolista que se encontraba en un muy buen nivel, sobre todo desde lo físico. Y luego, sobre las negociaciones con el club del Sur bonaerense, agregó: “Primero debo renovar mi contrato. Supuestamente esta semana me tengo que reunir con los dirigentes”. Y no será una charla simple.

A su favor, “Pepe” destacó que tiene el apoyo del entrenador Luis Zubeldía, quien renovó su vínculo con la institución hace apenas unos días. “El técnico me dijo que quiere que siga”, remarcó Sand. Sin embargo, también mencionó que la edad empieza a pesar: “Intentaré seguir para retirarme en cancha con 40 años, pero si el fútbol vuelve en enero serán ocho meses parado”.

Sobre este tema, remarcó que cree que las medidas de AFA modificarán el panorama: “Yo vine para retirarme en Lanús, pero ahora no sé. El fútbol cambiará, para bien o para mal. Al no haber descensos, no habrá presión”.

Asimismo, declaró nuevamente contra las dirigencias de los clubes (ya lo había hecho unos días atrás). “Es una vergüenza lo que hacen. Quieren tapar todo lo malo que vienen haciendo desde hace diez años”, remarcó el futbolista de Lanús: “Hablé con Hernán Arboleya (vicepresidente del Grana) y le dije lo que pienso”. También se solidarizó con los jugadores del ascenso y el resto de sus colegas.

“En cualquier momento nos dirán que jugaremos cinco contra cinco”, ironizó “Pepe”. “Si volvemos a jugar y hay contagiados será peligroso para todos”. Por último, retomando el tema de su renovación, concluyó en que si no sabe cómo seguirá el fútbol, no puede extender su contrato: “No le quiero sacar seis meses al club sin trabajar”.

El centrodelantero alertó que “se está acercando el final” de su carrera como futbolista profesional, algo que podría producirse a fines del mes venidero, cuando finalice su contrato con la entidad “granate”.

“Termino muy cansado, a veces no me puedo recuperar. Sé que se está acercando el final, no sé si será en junio o en diciembre”, señaló Sand.

“Mi contrato termina en junio. Analizo varias cosas pero estoy más para dejar que para seguir”, admitió el goleador, próximo a cumplir 40 años el 17 de junio.

Iniciado en las divisiones formativas de River Plate (138 tantos en la cantera “millonaria” para ser el segundo goleador histórico en el club de Núñez entre los juveniles), el correntino debutó profesionalmente en Colón de Santa Fe, allá por el torneo Apertura 1999.

Sand cumplió con su cuota de festejos por todo el mundo, jugando en diferentes equipos de Argentina, además de España, Brasil, México, Colombia y hasta los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, el lugar en el que más cómodo se sintió fue Lanús, en el que asumió tres ciclos distintos: 2007-2009 ; 2016-2018 y 2019 a la actualidad.