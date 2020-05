Un cura cordobés cuestionó la cuarentena, el ajuste a los jubilados y el comunismo

Su sermón había comenzado con la ideología como patrón inapropiado en la Iglesia. “Cuando hay una evangelización verdadera, no hay ideologías, no se adoctrina a la gente, no se la manipula, se la evangeliza. Las ideologías generan fanatismos, fundamentalismo, endiablan, ponen en la vereda de enfrente. Una iglesia que evangeliza, que camina, que se encarna en el tiempo presente, es una Iglesia que es capaz de anunciar la palabra, de ver la realidad”, explicó.