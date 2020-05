Abraza, valora, agradece, ama y perdona, tu familia es todo lo que tienes

26 mayo, 2020 14

Mis recuerdos聽 acerca de mi聽infancia聽son muy puntuales y no conservo muchos detalles de ellos. Mis memorias no siguen una l铆nea de continuidad con la que yo pueda construir una historia. En cambio, mi madre recuerda eventos de su vida como si fueran sucesos de una pel铆cula.

Mi mam谩 recuerda c贸mo jugaba junto a sus hermanos y a sus perros en todo el pueblo donde viv铆an. Recuerda a sus amigos, los 谩rboles a los que se sub铆an, los riachuelos que cruzaban en sus聽aventuras, e incluso los accidentes que sus traves铆as les dejaban. Creo que si se dedicara un mes a contarme su vida, podr铆a hacerlo desde que ten铆a 6 o 7 meses. Por incre铆ble que parezca, ella recuerda cuando mi abuela la acostaba y arropaba en su cuna a esa edad.

Tiempo, todo es cuesti贸n de tiempo

Algo que tambi茅n se me hace muy particular, es la diferencia en la concepci贸n de tiempo para nosotros los adultos comparada con la de los ni帽os. Un ejemplo de la anterior es el siguiente: cuando era ni帽a, un a帽o para m铆 era eterno; sin embargo, ahora los d铆as para mi son m谩s cortos. Siempre tengo la impresi贸n de que el tiempo me alcanza menos para hacer lo que quiero. Es como decir: 芦隆Feliz a帽o!禄el 31 de Diciembre a medianoche y de repente 隆zas!, unos pocos d铆as del nuevo a帽o pasaron y ya es marzo. Cuando me di cuenta de esa 芦p茅rdida conciente禄 de tiempo, tambi茅n聽me fij茅 que no disfrutaba de los m铆os tanto como deber铆a.

Al respecto, un gran error que siempre comet铆, es que siempre聽viv铆a so帽ando el futuro o recordando eventos del pasado. Eso me perjudicaba por partes iguales. Vivir so帽ando el futuro o聽rememorando el pasado, me imped铆an vivir el presente; y por ende, disfrutar de mi familia. Adem谩s de lo anterior, la esperanza de un futuro incierto me llenaba de angustia y recordar cosas del pasado o bien me llenaba de tristeza o de rabia. Nadie merece vivir as铆.

Hacer un cambio es importante

En ese momento no sab铆a qu茅 hacer. S茅 que parece obvio, pero la verdad es que estaba tan acostumbrada a esa situaci贸n que me resultaba inc贸modo hacer el cambio. Sab铆a que si a la larga no quer铆a arrepentirme de haber perdido tiempo valioso viviendo una 芦realidad alterna禄; entonces,聽deb铆a comenzar a pasar tiempo con mi familia. Fue en ese momento que comenc茅 a ofrecerme para acompa帽ar a mi mam谩 a hacer las compras, ve铆a televisi贸n con ellos, sal铆amos a pasear y a comer un helado, y as铆.

Advertisement

Al principio me cost贸 mantener este ritmo porque me gusta pasar tiempo a solas; sin embargo, admito que ese cambio no solo me permiti贸 descubrir las valiosas personas que son mis familiares. Adem谩s, puedo decir que estar con ellas me prepar贸 para otros momentos de la vida.

No esperemos a que sea demasiado tarde

No le tengo聽miedo a la muerte, no a la m铆a, pero s铆 que pienso mucho en el d铆a en que pierda a mis familiares. Quiz谩s esa la mayor raz贸n por la que muchos le tienen miedo a la muerte. Por supuesto, tambi茅n hay quienes temen a la muerte por lo incierto; otros tal vez tengan miedo por el dolor que puede sufrirse. Incluso hay quienes no temen a la muerte como tal, sino a lo que pueda provocarla. Aun as铆, en definitiva, no podemos negar que聽el dolor al perder a un familiar es muy grande.

Es por eso que al no saber cu谩ndo ni de qu茅 manera perderemos la vida,聽debemos aprovechar todos los momentos posibles para estar con nuestros familiares. Ahora bien, no se trata de estar 24/7 con ellos; eso va a resultar asfixiante, pero s铆 que los pongamos como prioridad.

Ese fue un fen贸meno que muchos j贸venes comenzaron a 芦aterrizar禄 en los 煤ltimos tiempos. Cuando comenz贸 el tema de la cuarentena por聽coronavirus, muchos de ellos acostumbrados a viajar constantemente y a tener tierra de por medio entre ellos y sus familias, vieron c贸mo se les iba de las manos la posibilidad de ver en un tiempo cercanos a sus padres.

Era normal leer en las redes sociales de manera constante, su deseo de 芦volver a verlos y abrazarlos禄; es imperante el deseo de muchos a que todo termine de la mejor manera posible y as铆 poder abrazar a sus padres, hermanos y amigos.

La verdad es que el panorama puede volverse oscuro en el momento menos pensado. Debemos tener buen 谩nimo y fe en que toda situaci贸n que nos distancie de quienes nos quieren y queremos termine pronto para poder聽volver a compartir tiempo con ellos.

Abraza, s茅 agradecido, di cu谩nto le amas, perdona y reconc铆liate

Estas 5 acciones realizadas cada d铆a de tu vida entre t煤 y los tuyos, te garantizar谩 tiempo de calidad y bien aprovechado.

Gastamos mucho tiempo guardando rencores聽por alguna pilatuna. Otros m谩s dan por hecho que los padres tienen la obligaci贸n de aguantarles sus desaires. Muchas聽familias聽pasan d铆as enteros sin verse las caras aunque vivan en la misma casa. Es lo que la vida moderna dej贸 a las personas: frialdad, conformidad y desapego.

Soy del pensar de que cada evento de la vida tiene una raz贸n de ser. Si aplico esta 芦filosof铆a禄 a lo que ocurri贸 con el coronavirus, entonces se puede decir que el virus lleg贸 no solo para hacer una especie de reinicio en la humanidad, sino que聽nos forz贸 a estar en casa para pasar tiempo con las personas que queremos. Ese tiempo debe ser aprovechado para abrazarlos y decirles cu谩nto les amas. Tambi茅n para dar gracias por estar con ellos y por lo que te dan; pero adem谩s,聽ese acercamiento te invita a perdonar y a reconciliarte con ellos, todo esto es v谩lido porque en definitiva sabes que 芦la vida es solo un ratico禄.

Y esa es la invitaci贸n que te dejo hoy. Abraza, valora, agradece, ama y perdona; no sabes cu谩nto tiempo m谩s podr谩s pasar con tu familia y amigos.