Gustavo Valdés: “Corrientes no tiene enfermos de Coronavirus en Corrientes”

En conferencia de prensa, el gobernador Gustavo Vald茅s confirm贸 que “los 煤ltimos contagiados fueron dados de alta. Por eso hoy podemos decir que en Corrientes no hay casos activos de coronavirus”. “En territorio provincial no est谩 el virus, no quiere decir que no est茅 m谩s: tenemos la situaci贸n controlada”, sostuvo el Primer Mandatario.

En este marco, Vald茅s agradeci贸 especialmente al personal de salud y seguridad y a la comunidad que respet贸 el aislamiento y la cuarentena.

Por otra parte, destac贸 el equipamiento adquirido por la provincia, los test, los respiradores fabricados con las universidades de Rosario y del Nordeste, los hospitales y los aviones sanitarios, entre otros.

鈥淓s un esfuerzo enorme de trabajo. Queremos felicitar a todo el personal de Salud P煤blica, de Seguridad, y a todos quienes est谩n trabajando denodadamente para controlar la pandemia. Hasta hoy, el cien por ciento del territorio correntino es zona blanca de coronavirus鈥, sostuvo

鈥淓stamos mejor que antes. No fue f谩cil. Hicimos un enorme esfuerzo鈥, expres贸 el Primer Mandatario quien apunt贸 en detalles respecto a los avances logrados en los 煤ltimos d铆as en materia de infraestructura sanitaria.