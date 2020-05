River apuesta a transferencias para paliar situación financiera

21 mayo, 2020 8

Las probables transferencias de los juveniles Gonzalo Montiel y Lucas Mart铆nez Quarta a Europa, cuando se reactive el mercado de pases en un f煤tbol en receso debido a la pandemia de coronavirus, ser谩n el gran ant铆doto de River Plate para paliar la cr铆tica situaci贸n financiera que atraviesa, potenciada por la inactividad total del club en los dos 煤ltimos meses y sin fecha concreta de reapertura.

En ese contexto, Montiel y Mart铆nez Quarta, dos piezas fundamentales en la estructura del equipo 鈥渕illonario鈥 que dirige Marcelo Gallardo, tienen estipuladas cl谩usulas de rescisi贸n que rondan los 20 millones de d贸lares y con contratos que expirar谩n el 30 de junio de 2021, y son los m谩s buscados desde el 鈥淰iejo Continente鈥, en tratativas que se activar谩n ni bien se produzca la reapertura del libro de pases.

Las ventas de los juveniles de las divisiones inferiores, aun a riesgo de debilitar el equipo de Gallardo, ya que tanto Montiel como Mart铆nez Quarta son titulares en la l铆nea defensiva del equipo, ser铆a una soluci贸n para mejorar las finanzas del club, un recurso al que River apel贸 a lo largo de la historia y se potenci贸 en los 煤ltimos tiempos.

En un repaso hist贸rico, el fen贸meno se inici贸 con la venta de Enrique S铆vori en 1957, cuando recibieron 10 millones de pesos para construir la tribuna que le faltaba al Monumental, y River seguir谩 en estos tiempos echando mano a las inferiores para sostener competitividad y el orden econ贸mico.

En lo que va del mandato de Rodolfo D鈥橭nofrio las ventas de jugadores surgidos de las inferiores fueron el principal ingreso del club con poco menos de 100 millones de d贸lares, que le permitieron, primero, acomodar la econom铆a y, luego, diagramar planteles con figuras.

La primera etapa del ciclo de D鈥橭nofrio tuvo como gran salvataje para los problemas financieros que sufr铆a tras la gesti贸n de Daniel Passarella, la venta de Manuel Lanzini en 8.300.000 millones de d贸lares a Al-Jazira de Arabia Saudita en el mercado de pases de mediados de 2014.

Luego de los logros del 2015, River cerr贸 las ventas de Germ谩n Pezzella en 5 millones de d贸lares al Betis, en dos pagos, y las m谩s fuertes se originaron con las idas al Everton de Ramiro Funes Mori en 14 millones de d贸lares y de Mat铆as Kraneviter al Atl茅tico Madrid en 8.800.00 d贸lares.

En tanto, el entonces juvenil Emanuel Mammana, quien no ten铆a continuidad en el equipo titular de Gallardo y que no hab铆a superado los 50 partidos en primera, se march贸 en 2016 a Olympique de Lyon en 9.300.000 d贸lares, junto al colombiano Eder Balanta, quien tambi茅n hab铆a hecho las divisiones inferiores en el club y emigr贸 al Basilea de Suiza a cambio de 4 millones de d贸lares.

Otros jugadores surgidos del club pero que pudieron tener continuidad como Alex Barboza, pas贸 a Independiente luego de un pr茅stamos en Defensa y Justicia, mientras que Giovanni Simeone, el hijo mayor del 鈥淐holo鈥, fue prestado a Banfield y sus muy buenas actuaciones le sirvieron para ser vendido por River al Genoa en 10 millones de d贸lares.

La lista de ventas que logr贸 rearmar lo que fue el exitoso equipo del 2018 la encabez贸 tambi茅n otro juvenil del club, el delantero Sebasti谩n Driussi, vendido al Zenit de San Petesburgo en 2016 en una importante suma: 16.300.000 d贸lares.

Exequiel Palacios, la 煤ltima venta importante de River a fines de 2019, pas贸 al Bayer Leverkusen de Alemania en 18.500.000 de d贸lares y le dio una mano inmensa a la tesorer铆a del club para solventar no solo los gastos del f煤tbol, sino de las dem谩s actividades que desarrolla la instituci贸n.

Otros jugadores del club durante este periodo que tambi茅n aportaron pero con montos menores fueron Daniel 鈥淜eko鈥 Villalva, vendido al Veracruz de M茅xico en 1.500.000 d贸lares; V铆ctor Cabrera, al Monteral Impact de Canad谩 por 1.300.000 d贸lares; Augusto Solari a Racing en 2.000.000 de d贸lares y Tom谩s Mart铆nez al Sporting Lisboa, de Portugal, por 1.300.000 d贸lares.