“Messi llamó a Lautaro para que vaya al Barcelona”, reveló un dirigente de Racing

18 mayo, 2020 25

El astro argentino Lionel Messi llamó a su compatriota y compañero del seleccionado nacional, Lautaro Martínez, “para que vaya a jugar al Barcelona”, reveló el descubridor del actual futbolista del Inter de Italia, Adrián Fernández, según publica hoy el diario catalán Sport.

“Messi llamó a Lautaro para decirle que quiere que vaya al Barcelona a jugar junto con él”, dijo Fernández, presidente de la Subcomisión del Fútbol Amateur de Racing Club, en una entrevista con el diario catalán.

Consultado por la llegada de Lautaro a la institución de Avellaneda, Fernández recordó: “Nunca podré olvidarlo. Fue en noviembre de 2013, hubo una prueba en el club Liniers de Bahía Blanca y Fabio Radaelli y Alfredo Acosta lo vieron en un selectivo”.

“Enseguida me llamaron y me dijeron: ‘Adrián, hay un jugador extraordinario que tenemos que fichar sí o sí’. Les contesté que nuestra categoría ’97 ya estaba llena de buenos talentos y no teníamos lugar pero Radaelli me insistió, pidió que confiara en él y así lo fichamos”, contó.

“Lautaro vino a Racing en enero de 2014 y se instaló en nuestra Casa Tita, donde vivió dos o tres años. Era un chico muy inteligente, centrado y humilde. Siempre supo que quería ser jugador profesional de fútbol, hizo todo lo posible para conseguirlo y nunca perdió de vista su gran objetivo”, apreció.

Fernández confirmó luego que el “Toro” Martínez rechazó una oferta del Real Madrid cuando jugaba en las juveniles de Racing: “Es verdad. La rechazó porque le hablamos la gente que queremos a Racing y los que conducimos. Le dijimos que lo más importante para él en esa época era seguir con nosotros, debutar en Racing y disfrutar de un tiempo en la Primera División de Argentina”.

“Por suerte nos escuchó e hizo su debut oficial en campeonato, el 31 de octubre 2015, con apenas 18 años y reemplazando nada más y nada menos que a Diego Milito”, recordó Fernández.

Finalmente, el descubridor de Martínez bendijo su posible llegada al club catalán: “Le irá muy bien en Barcelona, va a ser un excelente reemplazo de Luis Suárez. Es su heredero ideal, tiene unas condiciones bárbaras y en Barcelona seguirá creciendo como futbolista y como hombre”.