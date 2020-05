Mercedes será sede de la primera feria “digital Dell libro en el interior del país”

17 mayo, 2020 98

Pablo Romero, a cargo del Concejo Deliberante, con el apoyo del ejecutivo municipal, a cargo de Diego Caram, coordinan acciones para lo que será la primera Feria digital del Libro en el interior del País, evento cultural que promociona la lectura adaptado a los tiempos que vivimos, el mismo se realizara del 20 de junio al 5 de julio y ofrecerá innumerables e interesantes alternativas.

Acorde a los tiempos que vivimos y para que nadie quede afuera, el Concejo Deliberante, con el apoyo del Municipio, y en conjunto con la Librería de la Paz, se encuentran trabajando intensamente en la organización de la primera Feria Digital del Libro de Mercedes.

Para lograr una oferta de libros con descuentos de hasta el 70%, se ha realizado con convenio con la “Librería de la Paz”, que desde hace años viene formando parte de inmensa cantidad de ferias, pero de manera física, esta vez tendrá el gran desafío de ser la protagonista principal, pero en formato digital.

Buscando la participación de nuestros artistas y autores locales, se buscará generar un trabajo articulado con las Bibliotecas e Instituciones de nuestra Ciudad.

El Dr. Pablo Romero, el titular del legislativo local se refirió al respecto en una entrevista concedida a la cadena provincial TELE 5, “desde este lunes vamos a lanzar en todas las redes sociales la promoción de esta feria digital, son tiempos de ayornarse, son tiempos de generar herramientas e ideas nuevas y con Liberia La Paz comenzamos a trabajar”, dijo en tal sentido.

“Ya hablamos de esto con el Intendente Diego Caram quien se ha puesto a disposición, es algo nuevo, estamos trabajando fuertemente para que salga de la mejor manera y estamos muy contentos en ser los primeros”, sostuvo Romero.

“Cuando asumimos esta presidencia me propuse que este Cuerpo debe estar a la altura de las circunstancias, más en esta situación, cuando golpeábamos las casas de los vecinos en épocas de campaña les hablábamos que necesitábamos un Concejo Deliberante fuerte y activo y lo estamos haciendo”, añadió.

“Pasó esto de la cuarentena y estamos en la calle, pero no hablando de política, sino tratando de hacer lo mejor posible esta situación y por eso desde un primer día en el Concejo Deliberante generamos una serie de acciones a favor de la comunidad y que mejor que sea con mucha cultura”, remarcó el Presidente del Concejo Deliberante.

Durante los días que dure esta feria la gente podrá adquirir sus libros de manera on line, con descuentos de hasta un 70% y el envío será gratis. También los seguidores podrán disfrutar de talleres digitales y presentación de libros, por otra parte los organizadores se encuentran gestionando la presencia de personalidades del mundo literario a través de teleconferencias.