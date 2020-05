Múltiples envenenamientos de perros en barrio Comunicaciones: Varios muertos

11 mayo, 2020 63

Esta modalidad para eliminar a las mascotas ya ocurrió en varias oportunidades, en la misma cuadra. La Policía buscaba pruebas.

Cerca de las 20 del domingo, se confirmó que hubo múltiples envenenamientos de mascotas en el barrio Comunicaciones de Mercedes.Un caniche murió y otros canes se encontraban en situaciones críticas de salud. Fueron atendidos en una veterinaria, ubicada en Paraguay Chiró a metros de Independencia, no se pudo confirmar como estaban al cierre del domingo. La Policía inició la investigación.

“Cerca de las 18 notamos el mal estado de mi perra, que empezó a despedir espuma por la boca y nos asustó”, comentó a Minuto Mercedes una vecina, dueña de una perra pitbull que estaba siendo atendida por el veterinario. El profesional estaba realizando la intervención y tuvieron que cortarle una oreja.

Lo curioso es que el caniche que murió no habría salido de su casa, según comentó su dueña. Los vecinos creen que habrán lanzado un alimento con veneno al patio de la misma, que terminó comiendo, lo que le causó la muerte. No descartan que se trate de alguien que viva cerca.

El tercer perro envenenado ayer, pertenece a una mujer llamada Carline, de nacionalidad brasileña que vive en la esquina de Independencia y Paraguay Chiró. “La vecina me llamó y me contó lo que le había pasado a su perro, me dijo que me fijara por el mío. Cuando lo observo, noto que también estaba envenenado”. Luego la situación del can también iba a empeorar.

En Semana Santa un perro de la misma cuadra perdió la vida de la misma manera. Una persona, que tampoco se supo quien es, lo envenenó.

Otras muertes:

Años anteriores en la misma cuadra también hubo animales envenados. Perros de vecinos de la cuadra. Carline también tuvo que vivir la muerte de otro perro que tenía hace cuatro años atras, de manera sospechosa, pero nunca pudo confirmar si se trató de un envenenamiento. Pero comentaron que hubo más envenenados.