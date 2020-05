Malestar en vecinos de Merceditas sección chacra que no pueden ingresar a Mercedes

11 mayo, 2020 45

Hay preocupación en los vecinos de Merceditas sección chacra que no pueden ingresar al casco urbano de la ciudad porque sólo tienen acceso por esa zona camiones de mayor porte.

Vecinos del barrio Merceditas sección chacra, no pueden ingresar a la zona urbana de Mercedes por el acceso de la zona este de la ciudad, debido a que ese ingreso está destinado únicamente para camiones de carga. Esto presenta graves dificultades para los vecinos debido que muchos no cuentan con movilidad propia y hace tiempo no pueden salir de esa zona.

Los vecinos continúan con mucho malestar, debido a que ya solicitaron al intendente de Mercedes que le solucione la situación: “Se olvidan que vive gete del otro lado de la ruta, que no todos tenemos auto o moto. Y muchos no estamos trabajando”, sostuvo la vecina Milagros Monzón en sus redes sociales.

Luego indicó con mucho malestar que “hay gente adulta que no tiene los recursos para ir al centro. Es una odisea ir hasta la ciudad. No piensan en la gente humilde que no estamos cagados en plata NO TENEMOS HELICÓPTERO ACLARO. No se en que burbuja viven los del Municipio”.

“Hay gente que no puede caminar 10 kilómetros hasta el acceso por calle Pellegrini. Es una locuta, porque hay gente mayor”, indicó. “Tengo muchos vecinos decuerdo con esto. Y se quejan igual que yo. Muchos no tienen tantos recursos o nuestra economía no es tan buena para tanta nafta. Dejan de comprar una leche por hacer 4 kilómetros más. Y asi quieren ayudar”. Cerró.