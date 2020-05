Fernando Muslera: “Boca es un grande y es lindo que suene tu nombre”

10 mayo, 2020 10

El arquero de la selección uruguaya de fútbol, Fernando Muslera, se mostró contento por el supuesto interés de Boca Juniors, aunque dijo que “no hubo contactos” y advirtió que su llegada “puede ser difícil” porque aún tiene contrato con Galatasaray, de Turquía, en el que juega hace nueve años.

“Boca es un grande y siempre es lindo que suene tu nombre en un equipo tan importante, pero no sé qué tan viable es teniendo contrato acá hasta el año que viene y con posibilidades de estar tanto tiempo en Galatasaray por delante”, dijo el arquero en una entrevista con el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“No depende solo de mí, entonces puede ser un poco lejano porque he tenido distintas ofertas, pero siempre las han rechazado porque tengo contrato”, agregó.

Muslera, nacido en Buenos Aires el mismo día que Argentina le ganó 1-0 a Uruguay por los octavos de final del Mundial 86 (16 de junio), advirtió que “no hubo contactos” con él ni con su representante, el ex delantero Daniel Fonseca.

Finalmente el arquero (ex Montevideo Wanderers, Nacional de Uruguay y Lazio de Italia), recordó que su ídolo fue el colombiano Óscar Córdoba, “porque lo veía cuando jugaba en Boca”.