Con control médico, San Cosme trata de evitar la proliferación del coronavirus

8 mayo, 2020 31

“Seguimos trabajando para que no se registren nuevos casos de coronavirus. Hay que tener en cuenta que en 12 días se registraron 7 positivos en nuestra localidad”, expresó ayer la intendenta Verónica Morales Maciel en diálogo con El Litoral. En ese sentido, comentó que siguen con los controles médicos, la asistencia alimentaria y la vigilancia de los hogares donde cumplen el aislamiento los pacientes.

Tal como informó este diario, el último miércoles, la comunidad de San Cosme recibió dos noticias referidas a la pandemia. Por un lado, desde el Laboratorio Central de la Provincia les informaron que dio negativa la tercera muestra que les habían tomado a las primeras cuatro personas que días atrás dieron positivo. “Es decir que, en principio, ya no tendrían el virus en sus organismos. Igual seguirán en cuarentena”, había expresado la directora del hospital local a este medio gráfico.

Pero, por otra parte, también les comunicaron que el segundo análisis realizado a otras tres personas dio positivo.

Sobre esto, desde el centro de salud aclararon que “ellos ya estaban aislados porque todos los casos corresponden a la misma familia. Por lo cual todo se circunscribe, hasta ahora, a dos casas del paraje Santo Domingo. Y la distancia entre ellas no supera los 30 metros”.

Seguidamente, Morales Maciel comentó que el Municipio y familiares de los pacientes les proveen de todo lo que necesitan para que así puedan cumplir con el aislamiento. “Todas las entregas, ya sea de mercaderías o de otros elementos, se realizan con las medidas de seguridad correspondientes”, aclaró la Jefa comunal de San Cosme (Ver imagen).

Tras lo cual indicó que en horas de la tarde un equipo de salud fue hasta el paraje a realizar el control médico a los pobladores. Al mismo tiempo recordó que “también se mantiene la custodia policial las 24 horas del día. De esta forma, se garantiza que ninguna de las personas afectadas incumpla con el aislamiento que es vital para evitar la proliferación de los casos”.