“Algunos cobran en dólares y hace dos años están de vacaciones”, fue la respuesta de la dirigencia

5 mayo, 2020 7

El secretario general de Independiente, Héctor “Yoyo” Maldonado, aseguró que en el plantel profesional “hay algunos jugadores que cobran en dólares”, pero están “hace dos años de vacaciones” y admitió que la deuda con los futbolistas ascendió a un total “120 millones de pesos”.

“Tenemos jugadores que cobran sueldos en dólares y hace 2 años que están de vacaciones en el club. Vamos a analizar sus casos y, seguramente, los vamos a negociar ya que son activos del club, manifestó Yoyo Maldonado en declaraciones al programa partidario Independiente de América.

Uno de los dirigentes más importantes del “Rojo” de Avellaneda admitió que la deuda con el plantel ascendió actualmente a los “120 millones de pesos” pero remarcó que “la mayor parte” es con “cuatro o cinco jugadores”.

“Fuimos haciendo algunos pagos parciales, pero no llegamos a la totalidad. Los sueldos altos nos desequilibraron la economía. La devaluación generó muchos problemas económicos en la mayoría de los clubes, porque antes los jugadores estaban al día”, explicó Maldonado.

En este sentido, el secretario del “Rojo” aclaró que la intención es pagar “todo lo que se debe” pero subrayó que intentarán renegociar los contratos en dólares.

“Los jugadores son conscientes de que hay contratos que no se pueden pagar. Muchos contratos en dólares tienen topes. Salvo tres jugadores que tienen dólar libre”, detalló.

No obstante, el dirigente lamentó que pese a las dificultades económicas, los futbolistas tengan una posición “firme” de mandar cartas documentos de intimación “de cualquier forma”.

“No sé si estarán incentivados por alguien o es una decisión que ya tomaron como grupo”, señaló en referencia a una posible recomendación por parte de Agremiados.

Por su parte, el vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, reconoció la pasada semana que “hay algunos atrasos” con los salarios del plantel profesional a causa de la emergencia social que se vive por la pandemia de coronavirus, pero avisó que el club abonará la deuda.

“Nos vamos a hacer cargo de las deudas”, dijo Moyano al canal TNT Sports y explicó que “los clubes están haciendo un esfuerzo importante, al no tener ingresos, de poder hacer futuras ventas a partir de junio”.

Moyano consideró que “por lógica pura hay que ceder algo, pero no hay problemas con los jugadores en el club”, y aclaró que “los trabajadores de la institución están al día”.