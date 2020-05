Coronavirus: Habilitan caminatas deportivas en la provincia de Corrientes

4 mayo, 2020 334

Gobernador Valdés: “Hay que solicitar permiso, a través de un sitio web: permisos.corrientes.gov.ar para la ciudad de Corrientes, en donde se van a habilitar 3 zonas para hacerlo, con cupo, por DNI y en horario determinado.

Lunes, miércoles y viernes: impartes

Martes, jueves y sábados: los pares.

Dos turnos, de 2 horas cada uno. De 14 a 16; y de 16 a 18 hs.

Luego, se deshabilita los circuitos.

En el interior: un solo lugar donde se promueva la práctica deportiva. Caminata y trote. Controladas por cada intendencia”.

Es para: 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝟏𝟒, 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝟔𝟎

𝐒𝐈 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀, 𝐒𝐄 𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋𝐀 𝐋𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐀.

𝐋𝐮𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥:

Costanera (que no se podrá estacionar de 14 a 18)

Parque Mitre

Costanera Sur

Ex Aero Club

Av Libertad entre Artigas y el Aguila

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬:

Con barbijos.

No se habilita otra práctica (Bicicleta: NO)

No se puede ir acompañado

Distancia: dos metros