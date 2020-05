Kordylas coincidió con la decisión de declarar nulo el torneo y jugar otro

4 mayo, 2020 15

El presidente de Ferroviario consideró “una medida acertada” la decisión de dar por finalizada la temporada en el Regional Amateur, y jugar “otro torneo cortito” con los 98 clasificados. Respecto de la Liga, señaló que sin público y sin apoyo estatal no se podrá jugar.

Fundado en la crisis provocada por la pandemia, que provocó la paralización de la actividad, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal tomaron la semana pasada la decisión de dar por finalizada la temporada de los distintos torneos que se encuentran bajo su órbita, suprimiendo los descensos hasta el 2022, y con la premisa de definir los ascensos en el campo de juego.

En el Regional Federal Amateur, 5 representativos provinciales habían superado la fase clasificatoria, y se aprestaban a iniciar la segunda parte del certamen.

Uno de ellos es Ferroviario, el único equipo capitalino que logró ingresar dentro del selecto grupo de 98 conjuntos que deberán seguir, cuando lo permitan las condiciones sanitarias, en busca de los 4 ascensos previstos al torneo Federal A.

“Me parece una medida acertada porque ahora va a ser imposible jugar, no están dadas las condiciones (…) seguramente va a haber o se va estudiar algún tipo de protocolo en este tiempo para ver cómo se arranca el 13 de septiembre”, precisó el presidente de Ferroviario, Yury Kordylas, en declaraciones al sitio www.laredcorrientes.com.ar respecto de la decisión tomada por las instituciones rectoras.

El dirigente agregó que “está bien haber declarado nulo el torneo y que se arranque con un torneo cortito, con los clasificados, y de esa forma poder traer refuerzos, armar un plantel nuevo, si se quiere. Muchos jugadores estaban hasta la finalización del torneo, entonces tenían que dar de baja sí o sí, cosa de que se puedan armar nuevos planteles”, explicó.

Respecto de la instancia en disputa, Kordylas aseguró la continuidad del Tren Verde en la competencia, aunque “tenemos que hablar con el Gobierno” porque “teníamos su apoyo para poder jugar, y si no armaríamos algo austero, pero la idea es poder jugarlo”.

Por el momento, indicó que “todo el plantel está de licencia, y de 30 jugadores solo tres no son del club, así que seguramente volverán cuando arranquemos la pretemporada”.

En cuanto a la situación salarial del plantel, el titular del club del barrio San Benito aclaró que “a los jugadores se les pagó hasta el último partido; después entrenaron 5 u 8 días y la idea es saldarles eso cuando se pueda y quedaríamos al día”.

Inversiones

Por otra parte, Kordylas contó que “en el club estamos invirtiendo en la parte edilicia; estamos haciendo el sistema de riego; dos vestuarios nuevos, así se puede jugar la Liga también; y creo que ahora vamos a hacer un resembrado por el invierno para que no se nos queme el pasto”.

El dirigente manifestó que las inversiones son posible “gracias a amigos que colaboran”, porque hay “una verdad fea, y es que el ‘producto Ferroviario’ no le sirve a los comerciantes, y creo que tampoco el ‘producto Liga Correntina’, pero justamente son los amigos los que colaboran”.

El torneo local

Consultado por el futuro del torneo de la Liga Correntina de Fútbol, que debió postergarse a días de iniciarse, precisamente por el coronavirus, el presidente de Ferroviario confió que “todavía no sabemos” como se resolverá.

“Igualmente, creo que va a ser muy difícil seguir porque el fútbol si vuelve va a ser sin público. Hoy, un partido de Liga Correntina debe estar en los 10 mil pesos -entre árbitros, seguridad, cancha, etcétera-, por club para poder jugarlo, entonces va a ser muy difícil jugar sin público, y los clubes no van a aceptar eso”, expresó.

Kordylas ve que la única chance de que se juegue sería con “algún programa de ayuda del Gobierno, para que puedan jugar sin público, y ahí (los clubes) van a aceptar”.

No obstante, el dirigente no es optimista sobre la vuelta del fútbol. “Es difícil, es muy prematuro decirlo, pero creería que todo el año va a seguir igual, entonces va a ser muy difícil jugar. Es un deporte de contacto… otros deportes como el tenis o el golf podrían volver pero el fútbol es muy difícil”, manifestó.

El Litoral