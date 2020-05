Robaron hasta el gancho de los repasadores en la escuela del barrio Comunicaciones

2 mayo, 2020 157

Delincuentes ingresaron a la escuela del barrio Comunicaciones para robar y generaron varios destrozos. Robaron un equipo de m煤sica que pertenec铆a a la profesora de danzas.

“Ingresaron por una ventana lindera con el secundario torciendo un hierro de la reja protectora de las ventanas, y justo esa ventana no tiene traba, de igual manera con solo moverlas se abren”, seg煤n detall贸 la dirctora Alicia Rivero a Minuto Mercedes.

“Hoy a las 8聽 de la ma帽ana me llama la chica del NEA dici茅ndome que entraron a la escuela, me acerco a la brevedad constatando lo que me hab铆a dicho por celular”, expres贸.



“Quisieron barrotear un armario del primer grado, continuaron con el kiosko al cual rompieron una pared de tipo aglomerado y extrajeron golosinas y algunos billetes. Siguieron a otro salon y rompieron la cerradura y sacaron suponemos utiles escolares reservados para cuando los ni帽os piden, y asi en otros. Rompieron candados y en uno se tomaron el tiempo de sacar el gancho a un pasador”; detall贸.