Alarma en San Cosme: Por casos positivos permiten salidas por terminación de DNI

En San Cosme implementan diferentes medidas debido a que hay tres pacientes que contrajeron Coronavirus, a partir de un primer caso que se registr贸 en un agente penitenciario que fue traslado a Corrientes. Todos est谩n en buen estado de salud y monitoreados por el Hospital local. En tanto que hoy no abrir谩n los comercios, tal lo dispuesto por el Gobierno provincial -al igual que en San Luis del Palmar y Capital. Y desde el lunes s贸lo podr谩n circular las personas, de acuerdo a la terminaci贸n de DNI.



En este contexto, respecto a las personas que dieron positivo para Covid 鈥 19, la intendente, Ver贸nica Morales Maciel, explic贸 a El Litoral que 鈥渓as tres se encuentran en buen estado de salud en general, salvo peque帽as molestias, seg煤n me acaba de informar la directora del hospital, que tienen permanente contacto y monitoreo con ellas, al igual que la doctora Angelina Bobadilla del Ministerio de Salud鈥.

Record贸 que 鈥渧iven en dos casas, una al lado de la otra y afuera hay personal policial鈥. A la vez que indic贸 que 鈥渆l caso cero que fue el agente penitenciario, est谩 en Corrientes, al igual que sus colegas tambi茅n infectados鈥.

En tanto que indic贸 que 鈥渘o estamos esperando m谩s muestras ni se enviaron m谩s. Se volver铆an a hacer hisopado, de aparecer nuevas sospechas鈥.

Por otro lado record贸 que 鈥渆ste s谩bado no abrir谩n los comercios鈥. Seguidamente anticip贸 que 鈥渆stamos terminando de armar la Resoluci贸n para autorizar la circulaci贸n de las personas, porque hay muchos vivos que salen sin motivo alguno, y no respetan la cuarentena. A partir del lunes entrar谩 en vigencia y quienes no cumplan con esto, ser谩n demorados por la Polic铆a y devueltos a sus casas鈥.

En tal sentido, se帽al贸 que 鈥渆l lunes podr谩n salir quienes tengan DNI finalizados en 0 y 1 y as铆 sucesivamente, dos n煤meros por d铆a. El s谩bado los que terminen en 0 y 4 y domingo 5 y 9鈥. A la vez que subray贸: 鈥淧odr谩n salir, seg煤n su documento, quienes tengan que realizar algo impostergable, siempre en el marco del aislamiento. La Resoluci贸n contempla a todos los trabajos autorizados en la emergencia sanitaria, con los permisos correspondientes鈥.

