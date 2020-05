Goya suspenderá definitivamente la Fiesta del Surubí 2020

1 mayo, 2020 73

Medios de la localidad de Goya indican que el anuncio oficial lo realizará el intendente, Lic. Ignacio Osella, alrededor de las 20 horas de este martes, junto al presidente de la COMUPE Samuel Caneva, mediante una videoconferencia. Se espera que en la oportunidad, brinden detalles de la suspensión definitiva de la 45° Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, prevista del 27 de abril al 3 de mayo, de este año.

El comunicado completo expresa:

Dado el inconveniente que produce el aislamiento dispuesto en el marco de la cuarentena por el COVID19, me comunico con ustedes por este medio elevando la presente propuesta. Deseo que lo compartan con los demás integrantes de cada Club, Peña o Barra Pesquera y por favor con la mayor discreción y sin compartir ni viralizar, que de estar de acuerdo con la presente, lo haremos en un Comunicado Oficial entre el Municipio y la CO.MU.PE.

PRIMERO: SUSPENDER la 45° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ 2020 con fecha programada para los días del 27 de Abril al 03 de Mayo de 2020 para los días 26 de abril al 02 de Mayo de 2021.

SEGUNDO: Poner a DISPOSICIÓN de los equipos participantes que se encontraban inscriptos al 10/04/2020, con sus pagos totales o parciales del valor de sus inscripciones con derecho a participar del Concurso Deportivo con Devolución.

TERCERO: Los equipos que así lo decidan y por una cuestión de organización, solicitarán la devolución de su inscripción a la CO.MU.PE. hasta el día viernes 15/05/2020 de manera improrrogable a la dirección de Correo: devolucionsurubi2020@gmail.com . En oportunidad de recibir la solicitud, la comisión enviará el recibido de la lectura por el mismo medio, dentro de las 72 horas. Las mismas se harán efectiva una vez procesadas y validadas las solicitudes.

CUARTO: Los equipos participantes que se encontraban INSCRIPTOS CONFIRMADOS al 10/04/2020 y no desean solicitar su devolución, quedarán inscriptos y confirmados manteniendo el número de equipo otorgado por el Sistema “On Line” para el año próximo, sin ningún tipo de ajuste de valores de inscripción. Y los equipos que no se encontraban confirmados por no haber pagado la totalidad del como de Inscripción y que no deseen solicitar la devolución, se le reconocerá la proporción cancelada, debiéndose abonar la proporción impaga, conforme los nuevos valores que se establezcan.



QUINTO: Para tal efecto y a modo de solucionar el efecto inflacionario y/o cambiario, esta Comisión activará nuevamente, mediante la Dirección de Suministro Municipal, las Licitaciones de los Premios Principales: Para el equipo que resulte ganador del Concurso Deportivo “UNA PICK-UP DOBLE CABINA 4×2 “0” Km”; para el Pescador que obtenga la Pieza Mayor “ UNA EMBARCACIÓN DEPORTIVA Y PESCADORA A LA VEZ PROVISTA DE UN MOTOR DE 90 HP 4 TIEMPOS O SUPERIOR, EQUIPADA Y CON SU TRAILER REGLAMENTARIO” y para el Sorteo entre todos los equipos participantes en Cena Clausura y Entrega de Premios “UN AUTOMOTOR SEDAN 5 PUERTAS “0” Km”.

SEXTO: Los equipos que solicitarán la devolución de sus inscripciones, al igual que los que se inscriban cuando se rehabilite la inscripción hasta el cupo previsto de 1200 embarcaciones en el Concurso Deportivo con Devolución que se reprograma en el Punto: PRIMERO, abonarán los valores actualizados que se establecerán oportunamente.

SÉPTIMO: Los integrantes de los equipos que soliciten la devolución de los pagos que en concepto de Inscripción al Concurso Deportivo, deberán enviar a la dirección de correo indicada en el Punto TERCERO, un formulario que se pondrá a disposición en la Página Oficial de la Fiesta: www.goyasurubi.com . Dicho formulario contendrá los Nombres y Apellido y D.N.I. de cada uno de los integrantes y Número de Equipo Participante y la clave bancaria uniforme (CBU) donde se hará efectiva la devolución. Las firmas de los integrantes deberán estar certificadas por autoridad competente. (Policía, Juez de Paz, Entidad Bancaria, Escribanos, etc.)

OCTAVO: Dado que nuestro sistema de inscripción lo hacemos de manera “On Line”, del monto de las devoluciones se deducirá el costo de la plataforma Mercado Pago ( 6% ). En aquellos casos en que las DGR provinciales efectuaron retenciones de impuesto sobre los Ingresos Brutos (situación que se da en todas las provincias excepto Corrientes) se deducirá además, el monto retenido ( que varía entre un 2% al 6% ).