Concejales de ECO proponen extender horarios para comerciantes de Mercedes

25 abril, 2020 160

El petitorio firmado por el bloque de concejales de Encuentro por Corrientes fue dirigido al intendente para lograr extender horarios a los comerciante de la ciudad. En el link el petitorio.

AL

SE脩OR INTENDENTE

DE LA CIUDAD DE MERCEDES

DON DIEGO M. CARAM

De Nuestra Mayor Consideraci贸n:

En el car谩cter de concejales de Encuentro por Corrientes impulsados

por la corresponsabilidad social atribuida por el pueblo de la ciudad de

Mercedes y habida cuenta de la feria administrativa dispuesta en raz贸n de

la emergencia sanitaria declarada mediante Resoluci贸n Interna N掳16 y

considerando que no hemos tenido respuesta alguna a la solicitud

formulada al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Pablo Romero,

respecto de gestionar una reuni贸n con su persona, nos dirigimos a Usted

con el objeto de expresarle una serie de planteos e inquietudes que

recolectamos en la comunidad, los cuales queremos poner en su

conocimiento:

En principio, en relaci贸n al sector comercial de la ciudad de

Mercedes, consideramos imperioso transmita al Gobierno Provincial las

necesidades del sector y gestione, como representante del Gobierno

Municipal (Art 73 inc1 COM), la habilitaci贸n para funcionar de ciertas

actividades comerciales, actividades para las cuales proponemos un

protocolo de seguridad a los efectos de minimizar el contacto

interpersonal reduciendo as铆 el riesgo de contagio del COVID19. Ponemos

a su disposici贸n los protocolos de seguridad para algunas actividades no

habilitadas aun. Para clarificar esta situaci贸n, sugerimos convocar a la

Asociaci贸n del Comercio y la Industria, representante natural del sector y

de quienes hemos recabado sus inquietudes.-

En segundo lugar, referido a los horarios de funcionamiento de los

comercios, solicitamos se considere la posibilidad extender el horarios de

atenci贸n al p煤blico para los comercios de cercan铆a, permitiendo con esto

que los mercede帽os, condicionados por sus obligaciones laborales, tengan

acceso a adquirir los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades

b谩sicas. Tambi茅n de esta manera se contribuye a minimizar el

desplazamiento dentro de la ciudad.-

Asimismo transmitimos la necesidad de contemplar la cr铆tica

situaci贸n econ贸mica que atraviesan gran cantidad de comerciantes y

contribuyentes pertenecientes al sector informal etc, por lo cual

solicitamos prorrogue el vencimiento de los impuestos por 90 d铆as y

considere la posibilidad de formular eximiciones respecto a las tasas

comerciales de las actividades que desde hace m谩s de un mes no pueden

abrir sus puerta y exenciones en lo relativo a las tasas por servicios,

impuesto inmobiliario y automotor, por el termino de tres meses

prorrogables. Este bloque presento un proyecto de ordenanza en dicho

sentido en el Concejo Deliberante, pero no ha tenido tratamiento al d铆a de

la fecha y nos moviliza insistir con la iniciativa debido a la realidad

apremiante de muchos mercede帽os cuyos ingresos diarios han mermado

y el gravamen impositivo los afecta social y emocionalmente.-

Solicitamos contemple la posibilidad de autorizar el ingreso a los

comercios de personas acompa帽adas de sus hijos, medida dispuesta para

aquellas personas que tienen a su exclusivo cargo el cuidado de los

mismos, contemplando todas las medias de seguridad que correspondan.-

Por otra parte, considerando que la ciudad tiene un gran sector de

la poblaci贸n que habita en el sector chacra, los limites horarios dispuestos

para el ingreso a la ciudad resultan perjudiciales para los mercede帽os que

habitan en dichos lugares y que se ven en la necesidad de ingresar a la

ciudad para realizar sus tr谩mites personales, a su vez, numerosas

personas diariamente se trasladan de la ciudad para trabajar en el campo,

a los cuales dicha restricci贸n los perjudica laboralmente dado que la

rutina de las actividades en el campo tienen una din谩mica distinta a la

vida en la ciudad. Es por ello que, apelando a su criterio de razonabilidad

y empat铆a solicitamos la extensi贸n en el horario de ingreso a nuestra

ciudad.-

Conscientes de la gravedad en la situaci贸n sanitaria a nivel mundial

generada por la pandemia COVID 19 y de la cual no es ajena nuestra

ciudad, estamos convencidos del equilibrio que debe haber entre el

componente de cuidado de la salud y prevenci贸n con el factor econ贸mico

y social, minimizando al m谩ximo posible los perjuicios que dichas

medidas ocasionan a la comunidad, haciendo foco en la concientizaci贸n y

el cuidado de la propia persona, de los suyos y la responsabilidad social

empresarial

Finalmente, la calidad en la gesti贸n p煤blica implica la pr谩ctica del

buen gobierno, mediante la formulaci贸n de pol铆ticas p煤blicas

convenientes a toda la sociedad, dentro de par谩metros equilibrados de

racionalidad pol铆tica, t茅cnica y econ贸mica. Su fin 煤ltimo es alcanzar una

sociedad del bienestar, con justicia y equidad, garantizando el desarrollo

de la persona y el respeto a su dignidad, la cohesi贸n social y la garant铆a

del cumplimiento efectivo e integral de los derechos humanos.

Poni茅ndonos a su disposici贸n, nos despedimos de Ud atte.-