Russo aprovecha la cuarentena para repasar tácticas de otros colegas

22 abril, 2020 8

El DT cumple el aislamiento en Rosario, con su familia, y desde que se levanta hasta la cena se dedica exclusivamente a coordinar todo lo relativo a su rol de conductor de Boca Juniors. También aprovecha para sacar lo mejor de grandes técnicos de Argentina y el mundo.

De estricta cuarentena en Rosario, el entrenador Miguel Angel Russo dedica la mayor parte de cada día a coordinar todo lo relativo a su rol de conductor del plantel de Boca Juniors y pone especial foco en nutrir su bagaje futbolístico, para lo que repasa conceptos de Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, el catalán “Pep” Guardiola y el alemán Jürgen Klopp: “Evalúo lo viejo y lo nuevo, lo que viene, comparo”, sintetizó.

También se ocupa en perfilar cómo será el regreso a los entrenamientos en medio de la pandemia de coronavirus, que exige “estar preparados para algo nuevo, de lo que no se sabe nada y hacerlo todo de cero”.

En diálogo con Télam, comentó Russo que cada día se mantiene en contacto con “amigos, colegas del extranjero, de Italia, España, Alemania, Inglaterra, porque ellos nos llevan una ventaja, hay que ver cómo será el proceso de activación del fútbol, cómo se están reinsertando los protocolos de entrenamiento”.

“Hablo mucho con Europa, llamo y me atienden, me llaman y atiendo, hablamos. El intercambio hace crecer”, refirió, al tiempo que puso énfasis en que desde las primeras horas del día hasta la hora de la cena inclusive se dedica casi exclusivamente al fútbol en general y a Boca en particular: “Hablo con dirigentes, con los jugadores, con los profes, con el nutricionista, el contacto es permanente, como corresponde”.

Y en un sentido más amplio, el director técnico de Boca precisó que su agenda diaria incluye ver entrenamientos y partidos locales o internacionales que constan en la grilla de los canales deportivos y que asimismo analiza materiales vinculados con Klopp y Guardiola.

“Evalúo lo viejo, lo nuevo, lo que viene, comparo. Por ejemplo, me intereso mucho por el juego por las bandas. Si jugás bien por las bandas, liberás el medio. Los mejores equipos de los últimos 20 años tienen grandes laterales”, reconoció Russo en la charla con Télam.

Pero ahí no termina su universo cotidiano en tiempos de pandemia: “Busco y repaso cosas de (Osvaldo) Zubeldía, de (Carlos) Bilardo, también recopilo información de notas que me han hecho para la revista El Gráfico, diarios, de todo. Mucha gente de Estudiantes también me acerca cosas de mis tiempos de jugador, recortes, fotos. También la gente de Lanús es muy atenta. Y la gente de Central, ni hablar”, destacó.

“Acá en Rosario me miman mucho. Me siento querido y mimado. Y también, mucho, por la gente de Boca a través de sus redes sociales”, agradeció.

En plena vena retrospectiva, Russo evocó que cuando empezó su carrera como director técnico, en 1989, “estaba tironeado en medio de los prejuicios, que Bilardo, que (César) Menotti, fue complicado, pero hoy casi no se habla de eso” y observó que “en realidad, bien aplicado sirve todo, pero lo más importante es trabajar en silencio. Vengo de una escuela que valoriza el hablar poco”.

Desde unos días antes de establecida la cuarentena, Russo transcurre estos días en el barrio Alberdi, de Rosario, en una casa que describe como “muy cómoda, confortable, con mucho aire y mucho espacio”.

En compañía de su mujer, Mónica, y su hijo, Lautaro, el entrenador, de 64 años, comparte series y películas recién después de la cena. “Son momentos más en familia y de algo de diversión en estas circunstancias. La verdad es que me siento bien, estamos bien”.

“La gente es muy generosa conmigo. Nos ayuda con las compras de alimentos: carne, pescado, todo lo que necesitamos. Lo deja en la puerta de casa. En este tipo de situaciones, en el interior del país es más fácil cumplimentar todos estos requisitos que estando en la Capital. Y bueno, en eso estamos. Después vendrá el fútbol y será un nuevo desafío. Algo nuevo, importante, para lo que debemos prepararnos”, concluyó Russo, quien el 7 de marzo pasado se consagró campeón de la Superliga con Boca, su segundo título en el club, el anterior la Copa Libertadores de 2007.