¿Cómo y cuándo se pagarán los diez mil pesos del IFE?

19 abril, 2020

Anses informó cuando empiezan a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia, que también los segmentará por terminación de DNI. Durante la semana todos debieron ingresar la forma de percibir el bono de 10000.

Fecha de pago Ingreso Familiar de Emergencia

Se podrá ingresar al a página de Anses y consultarlo desde:

https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio

DNI finalizados en 0 cobrarán el martes 21 de abril.Ingreso Familiar de Emergencia

DNI finalizados en 1 cobrarán el miércoles 22 de abril.

DNI finalizados en 2 cobrarán el jueves 23 de abril.

DNI finalizados en 3 cobrarán el viernes 24 de abril.

DNI terminado en 4 cobrarán el lunes 27 de abril.

DNI terminado en 5 cobrarán el martes 28 de abril.

DNI terminado en 6 cobrarán el miércoles 29 de abril.

DNI terminado en 7 cobrarán el jueves 30 de abril.

DNI terminado en 8 cobrarán el lunes 4 de mayo.

DNI terminado en 9 cobrarán el martes 5 de mayo.

Cómo reclamar si fui rechazo para cobrar el bono

Solicitud denegada:

Entrar en www.anses.gob.ar y seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial o a MI Anses

Entrar en Ingreso Familiar de Emergencia

Escribir el DNI con el que te anotaste para cobrar el bono para desempleados.

El sistema te informará sobre los motivos por los cuáles no te van a depositar el IFE, ingresando los datos solicitados:

En el caso de que hayas encontrado algún error ya sea de tu parte (proceso de presincripción) o de Anses (los motivos de rechazo no concuerdan con tu realidad), deberás enviar un correo electrónico a consultas@anses.gov.ar explicando porqué pensás que hay un error que determinó el rechazo.

Otra forma de reclamar es a través de Facebook, https://www.facebook.com/ansesgob o por línea telefónica al 130 seleccionando la opción 0. Allí, un operador te va a informar sobre los motivos y en caso de que aparezca algún error, se veré la posibilidad de rever la inscripción.

Cabe recordar que los reclamos no se pueden hacer en forma personal. Las oficinas de Anses permanecen cerradas hasta el fin de la cuarentena preventiva y obligatoria.

Cómo cobrar el bono de 10000 si no tengo cuenta bancaria

Opciones del cobro del bono de 10000:

Acreditación en CBU propia.

Extracción en cajero automático de Red Link del Banco Nación.

Acreditación en Cuenta DNI del Banco Provincia.

Extracción en cajero automático de Red Banelco.

Cobro en Correo Argentino.

A qué página debo entrar para elegir forma de cobro del bono de 10000

Deberán ingresar a la página: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga y ahi seleccionar de que forma desea recibir el bono.

Acreditación en CBU propia

Solo se deberá ingresar tu número de CBU, el cual debe ser propio, y con ello finalizar el trámite con Anses.

Extracción en cajero automático Red Link del Banco Nación sin tarjeta de débito ni cbu

El Banco de la Nación Argentina enviará al correo electrónico o un mensaje al celular informado un código o clave de 8 dígitos. Con ese código los beneficiarios deberán ir a un cajero automático de la Red Link y seguir los siguientes pasos:

Elegir la opción “Operar sin tarjeta”.

Ingresar el código o clave. El cajero te pedirá el DNI.

Ingresar tu tipo de documento (DNI, LE, LC) y el número.

Ingresar el monto a retirar: $10.000. Se debe retirar el total del IFE en una sola extracción.

Cómo cobrar el bono en Cuenta DNI del Banco Provincia

Los beneficiarios deberán descargar en sus celulares la app “Cuenta DNI” del Banco Provincia en forma gratuita en Play Store.

Abrir una cuenta gratuita en la aplicación sacando una foto a tu DNI y otra foto (selfie) con la cámara frontal del celular. Posteriormente completar tus datos personales.

El día asignado para el cobro entrar a “Cuenta DNI” y elegir el monto a retirar. La aplicación generará un código.

Una vez obtenido el código acercase a cualquier cajero de la Red Link que tenga la leyenda “Punto Efectivo”, elegir la opción “Operar sin tarjeta – Extracción” y después ingresar DNI, el código y el monto elegido.

No hace falta extraer el monto total de una sola vez.

Ante cualquier duda o consulta relacionada con la apertura de la “Cuenta DNI”, ingresar a la página web del Banco Provincia o llamar al 0810-666-2364.

Cobro del bono por extracción en cajero automático de Red Banelco sin CBU ni tarjeta de débito

Si el beneficiario o beneficiaria elige cobrar por un cajero de la Red Banelco, tendrá que esperar la fecha en la que le corresponde cobrar, de acuerdo al cronograma que se publicará en la web de ANSES. En esa fecha deberá ingresar a la página de ANSES y encontrarás en la opción Banelco una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero.

Con ese código deberá ir a un cajero de la red Banelco y seguir los siguiente pasos:

Elegí la opción “Operar sin tarjeta” y presioná “Iniciar”.

Elegí “Orden de extracción”.

Ingresá tu tipo de documento (DNI, LE, LC) y el número.

Ingresá el monto a retirar: $10.000. Debés retirar el total del IFE en una sola extracción.

Ingresá la clave o código de 6 dígitos.

Cobro del bono en Correo Argentino sin CBU ni tarjeta de débito

Si elegís esta opción dentro de la página de ANSES, tené en cuenta que el pago es en forma presencial en ventanilla.

El cronograma de acreditación de esta opción está sujeto a la limitación de turnos de atención por día de pago. Si optás por este medio podrías tener plazos más largos para cobrar.

Se te asignará la sucursal de correo mas cercana a tu domicilio (de acuerdo a los datos que tenemos registrados) y deberás presentarte con tu DNI para cobrar por ventanilla en el día indicado.

Recordá respetar la distancia social aconsejada de 1,5 metros. i