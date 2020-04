Fierro: “Hoy nos toca jugar otro partido, fuera de la cancha”,

18 abril, 2020 57

En el marco del aislamiento obligatorio, Mariano Fierro, integrante del plantel de Comunicaciones de Mercedes, analizó cómo ve el futuro de la Liga Nacional de Básquetbol.

“Estábamos en plena competencia en la última etapa. Es muy duro no estar jugando y no estar haciendo nuestra actividad, pero creo que en Argentina estamos trabajando todos en conjunto para afrontar todo lo que puede venir con los días. Así y todo no sabemos qué puede suceder y va a depender mucho de lo que pase día a día”, afirmó.

El ala pivote, en declaraciones que brindó a Básquet Plus, reconoció que “todos queremos jugar y se nos hace muy difícil estar en casa, pero tenemos que estar con nuestras familias, lograr que pase todo y con la menor cantidad de casos”.

Al momento de la suspensión de la competencia, Comunicaciones quedó en el quinto puesto con 16 triunfos y 10 derrotas, consolidándose en puestos de playoffs.

Para el jugador que tuvo pasado en los equipos de la capital correntina Regatas y San Martín, lo más importante en estos momentos de “cuarentena” pasa por la mentalidad.

“Acá juega todo y uno de los puntos más duros es lo mental más allá de lo físico. Uno no tiene los espacios, está fuera de entrenamiento con el equipo y afecta por el tema que estamos en la última etapa de la competencia. Pero todo queda en segundo plano, hoy nos toca jugar otro partido, fuera de la cancha, y ayudar a todos los médicos y gente que se mueve día a día para ganarle a la pandemia. Después volveremos a hacer lo que más nos gusta a cada uno”.

Fierro relató la forma en qué está sobrellevando el aislamiento. “La verdad es que es una situación que nunca pasó. Tenemos que ser conscientes de todas las medidas que se están tomando y tener las precauciones y cuidados para protegernos. Yo estoy en mi ciudad con mi familia y tengo el espacio para hacer actividad”.

Por último, hizo referencia a la inédita situación que se vive por la pandemia del coronavirus. “Es algo muy raro, porque es a nivel mundial y es una situación muy difícil, porque todos los días te levantás para ver las noticias y estás viendo que se va gente. Es muy triste y pensás en cada familia cómo la pasa. No depende de uno, sí depende de que todos juntos seamos conscientes, nos cuidemos y cuidemos al de al lado”.