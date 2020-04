¿Cómo se vive en uno de los países con más muertos por Coronavirus?, Contado por un correntino

18 abril, 2020 519

Gonzalo “Talo” Herrero, es un joven estudiante correntino que vive en Mascheratta, Italia, uno de los países con más muertos por la pandemia del coronavirus, contó que hasta el 3 de mayo están en cuarentena, que sólo pueden salir con permiso, que el transporte público está suspendido, que como es un pueblo pueden salir a correr de 15 a 17 horas y que es obligatorio el uso de barbijo y guantes. Además, remarcó que “extraño mucho el carnaval, el verano, el mate, el asado, el río, el fernet, y los amigos”.

Gonzalo “Talo” Herrero, sobre la situación que vive en Italia, contó que “se tomaron las medias tarde en Italia, no se tomaron en serio el tema del coronavirus, tiene muchísimas personas fallecidas, afecta también lo económico y dicen que va a ser el último país en retomar la vida normal”.

Asimismo, el joven afirmó que “yo le decía a mi familia de Argentina que esperaba que no hagan como acá en Italia, que subestimaron al virus y fue tarde cuando tomaron las medidas”.

A su vez, el correntino sobre el lugar donde vive describió que “estoy en Márquez, en zona de Mascheratta, cerca de Ancona, es una zona muy linda, cerca de Croacia, es una zona que afectó mucho, vivo con una familia que tiene muchos fallecidos, solo se sale con permiso, se abrieron las fábricas, pero la situación está delicada”.

Al mismo tiempo, sobre cómo es la cuarentena en el pueblo donde está, “Talo” detalló que “para salir, la policía te frena, tenés que ir con guantes, mascarilla, cajeros cubiertos, se respeta la distancia social, pago de impuestos on line, hay un grupo de voluntarios jóvenes que ayuda a la gente a pagar on line. Hay gente que tiene permitido trabajar, con lavado de manos y cuidados permanentemente.

Además, agregó que “de 3 a 5 podes salir a correr, podes ir al supermercado, transporte público frenado, después a pasear no podés salir, sino te multan”. Y señaló que “después del pico dela cuarentena se cerró todo, no podías salir para nada, algunos días no más abrían los supermercados, podían ir solo al supermercado de tu zona”.

En referencia a la familia con la que vive, mencionó que “donde o estoy no tengo contacto con nadie, con la familia que estoy no sale, están en cuarentena, si salen usan alcohol en gel, guantes, mascarilla, todo”.

En otro sentido, sobre las escuelas y universidades, el joven estudiante correntino dijo que “los estudios es todo por internet, todo es así hasta el 3 de mayo, por el momento”.

De su vida en Europa, Gustavo Herrero expresó que “estuve en Dublín un año, estudiando infles y trabajé, conocí un chico italiano, hice mi ciudadanía italiana para poder seguir viviendo y estudiando y trabajando acá, él me alojó en su casa, yo tenía ahorros de Dublín y mi familia también me ayuda desde Argentina”.

Sobre qué es lo que más extraña de Corrientes, “Talo” destacó que “extraño mucho el carnaval, el verano, el mate, el asado, el río, el fernet, los amigos”.