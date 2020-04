Indignante: los correntinos empiezan a hacerle sentir el rechazo hacia los vecinos del San Marcos

17 abril, 2020 74

Desde que se conoció que una enfermera de ese bario se contagio de coronavirus, comenzó, por parte de algunos, la descriminación hacia una de las zonas más pobre de la provincia.

La discriminación hacia los vecinos del barrio San Marcos empieza a hacerse sentir en distintos puntos de la ciudad, desde que en esa zona se detectó que una enfermera contrajo coronavirus y posteriormente el Gobierno haya decidido cerrar todos los ingresos a una de las barriadas más humilde de Corrientes

La Dos pudo conocer testimonios de algunos vecinos que han sentido rechazo y discriminación desde que han vuelto a las calles de la capital correntina. Una situación repudiable le tocó vivir a Mariana, que se acercó al Banco Patagonia para averiguar si estaban pagando a los beneficiarios de los planes sociales. Un policía que se encontraba de guardia en esa entidad bancaria le informó que solamente estaban cobrando los jubilados.

“Usted tendría que haber venido el lunes”, contó que le dijo el uniformado. A lo que ella le respondió que no lo hizo porque al barrio San Marcos habían liberado el martes. Ante esa respuesta, el efectivo policial dio dos paso hacia atrás y le dijo: “bueno señora, escuche nuevamente la tele que le van a decir la nueva fecha que usted tenga que venir a cobrar”.

“Me tomó como si tuviese lepra”, expresó de forma indignada Mariana, que también comentó que anoche no quiso llegar ni una ambulancia ni un patrullero al barrio, cuando habían llamado porque una anciana de más de 90 años que estaba “muy enferma”.

Desde el 107 les dijeron que no iban a poder ingresar al San Marcos y que le recomendaban que vaya a una salita (CAPS) para que la atiendan.

En tanto, a otra vecina no la dejaron ingresar al CAPS del barrio 1000 Viviendas cuando dijo que era del barrio San Marcos. “Yo me quedé afuera y todos ingresaron”, narró. Similar situación dijo que le pasó cuando fue al colegio a retirar el modulo alimentario. “Ni el alcohol en gel me quisieron poner y nadie se acercó a mí”, indicó.

