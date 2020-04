Las relaciones de pareja se definen en la infancia

14 abril, 2020 1

Hay situaciones en la infancia que marcan nuestra vida adulta. Identificar para sanar es la clave.

Emma E. S谩nchez

Recientemente tuve oportunidad de dar un breve taller sobre relaciones familiares y estilos de crianza, y hablamos en alg煤n momento de la importancia que tiene聽ponerse de acuerdo entre padres para educar a los hijos bajo los mismos lineamientos. Algunos participantes comenzaron a comentar algunas dificultades que tienen para ponerse de acuerdo y juntos buscamos opciones para lograr el objetivo.

Entonces, una participante dijo a todo pulm贸n y desde el fondo de su coraz贸n: 芦隆En mi familia no tenemos esos problemas! Somos聽madres solteras聽sin esposo que nos d茅 problemas禄聽El silencio se hizo total聽pues esta mujer detall贸 que en su casa hay 3 generaciones de madres y ninguna jam谩s se cas贸 o mantuvo una relaci贸n formal con un hombre.

Interesante, 驴cierto? Tres generaciones聽 de mujeres que han establecido un patr贸n de vida muy particular. Y esto tiene una particular explicaci贸n.

驴Has visto patrones repetirse en las familias?

驴Has visto patrones de relaciones fallidas en personas?, 驴y en tu vida?

Freud, Erikson, Piaget y muchos otros psic贸logos, pedagogos e investigadores han hablado desde hace mucho sobre聽c贸mo聽afecta聽lo vivido en la infancia en nuestra vida adulta.

Freud dec铆a que todos nuestras problem谩ticas ten铆an su origen en la infancia y los culpables eran pap谩 y mam谩, -principalmente esta 煤ltima- y que 鈥infancia era destino鈥; mientras que Erikson, si bien reconoc铆a que la infancia da explicaci贸n a nuestras situaciones,聽 tambi茅n reconoci贸 que al entender el origen de 聽nuestras problem谩ticas, tenemos el poder de transformarlas y hacer lo mejor posible con lo que tenemos.

Situaciones que pudieron marcar nuestra vida

Falta de amor y cuidado

El amor es el fundamento de una infancia y una vida feliz. Quien no fue deseado, tuvo padres distantes, o simplemente no fue amado y cuidado como cualquier ni帽o merece,聽tendr谩 repercusiones en su vida adulta como el no poder amar, confiar o sentirse feliz.

En muchos casos buscar谩 relaciones donde encuentre el amor que su padre o madre le negaron, trayendo con esto problemas de pareja, pues el amor y la relaci贸n es diferente a lo que se busca.

Aprender a dar afecto, ser cari帽oso 聽y dar a otros lo que no se tuvo puede ser el inicio para recibir amor 驴Es dif铆cil cambiar? Solo te puedo decir que es mucho m谩s dif铆cil vivir as铆 que buscar sanar.

Maltrato o cualquier tipo de violencia

Cuando un ni帽o fue criado con violencia,聽de adulto buscar谩 repetir lo que vivi贸 en casa,聽 se relacionar谩 con personas igualmente violentas o violentadas para poder sentirse 鈥渃omo en casa鈥, pues a eso est谩 acostumbrado y educado, a golpear o聽recibir golpes, a insultar o recibir insultos, a ser tratado y tratar como lo aprendi贸 en su infancia.

Carencia de padre o madre

Una esposa no puede tomar el lugar de la madre ausente ni un esposo el de un padre desinteresado. 聽No podemos sustituir personas聽ni tomar el lugar de quien no pudo o no quiso聽 hacerlo.

Confundir estas relaciones solo traer谩 m谩s problemas. Por eso es tan importante el聽revisar c贸mo son 聽y c贸mo han sido nuestras relaciones聽para tomar conciencia y hacer los cambios que se requieran.

Cuenta la biograf铆a de Erick Erikson, un destacado investigador del desarrollo humano, que 茅l comenz贸 su estudio e investigaci贸n buscando sanar su propia relaci贸n con el padre que no lo reconoci贸 y lo abandon贸. M谩s tarde, cuando su novia estaba embarazada, 茅l pens贸 en no casarse con ella y聽abandonarla,聽pues tem铆a no estar preparado para enfrentar la responsabilidad y que su familia la aceptara. Entonces聽聽se dio cuenta que estaba repitiendo lo mismo que le hicieron a 茅l.聽As铆 que se arm贸 de valor, se cas贸 form贸 una familia y hasta su muerte reconoci贸 que sin su esposa, quien lleg贸 a ser su聽 compa帽era de investigaci贸n, jam谩s habr铆a logrado nada.

聽Abuso

Este es un da帽o que impacta muy profundamente el alma y la mente de un infante pero que con ayuda es posible superar. Actualmente existen muchos apoyos e instituciones para聽 salir delante de una situaci贸n as铆. Busca ayuda, es fundamental.

Constante necesidad de cercan铆a con una persona

驴Te sientes mal cuando no est谩 cerca alguien es especial?, 驴requieres constantemente saber d贸nde est谩n tus seres amados?, 驴no puedes controlar el miedo a perderlos? Esta puede ser una聽se帽al de una necesidad infantil no atendida.

Miedo o inseguridad con respecto al futuro

Si pensar en el futuro ves todo oscuro, sin esperanza, y sufres por eso, pueden estar en ti muchos temores de ni帽o que se quedaron grabados en tu聽 mente y que es preciso sacarlos. El聽abandono聽puede ser su origen.

Sentimiento de inferioridad o no estar a la altura de otra persona

Tal vez 聽en tu ni帽ez聽experimentaste demasiadas descalificaciones o comparaciones crueles聽que hoy te impiden reconocer tu valor y potencial y eso te ha impedido avanzar en la vida y lograr todos tus sue帽os y metas. Quiz谩 esos sentimientos tambi茅n te han impedido tener una pareja y formar una familia 驴Te has sentido as铆 muchas veces?

Sentimiento de culpa

Este es otro sentimiento que se arraig贸 en tus esquemas mentales cuando eras peque帽o.聽 Algunas personas, sin recordarlo, fueron acusados y culpados cuando ni siquiera nac铆an por haber venido a este mundo, por el padre que los abandon贸, por las frustraciones de la madre, lo que dej贸 y no logr贸 por el beb茅 que lleg贸, porque fue ni帽a, porque no fue ni帽o y 隆mil cosas m谩s! Y entonces聽el ni帽o aprendi贸 a vivir como culpable聽y merecedor de nada excepto desprecios.

Y as铆 seguir谩 聽su vida de adulto si no hace nada por quitarse culpas impuestas por otro.

Aceptar maltrato de cualquier tipo con tal de no perder una relaci贸n

Esta parte va muy ligada 聽a la聽carencia de amor o aceptaci贸n聽por parte los padres. Es muy com煤n un adulto capaz de soportar聽 todo, hasta abuso, con tal de no ser abandonado o dejado.

Todo es preferible antes que estar solo y despreciado.

Ansiedad constante

La m谩s sencilla y f谩cil manifestaci贸n de problem谩ticas no resueltas en el pasado pero que hoy se puede transformar a tu favor.

Indentif铆calas y ac茅ptalas

Si identificas una o algunas de estas situaciones en tu vida, es tiempo de dar fin y comenzar a vivir en verdad. El primer paso es aceptarlo, como dicen, luego el camino es de bajada.

Consulta un profesional de la salud mental, un asesor espiritual o inclusive habla con tu familia; con su apoyo podr谩s reconocer en tu pasado lo que haya sucedido, entenderlo y procesarlo, entonces podr谩s sanar y seguir adelante con mayor esperanza hacia el futuro y el de tu familia.

Te deseo mucho valor para comenzar este gran viaje de vida.