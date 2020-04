La forma en la que miras a tu hijo condiciona sus posibilidades de realización en la vida

14 abril, 2020 2

鈥溌ira mam谩!鈥 Escucho esa frase unas cuantas veces al d铆a.聽Mis hijos quieren que los observe聽al trepar el 谩rbol, hacer equilibrio, bailar, y no quieren que me pierda ni un segundo de aquello que quieren mostrarme. Entonces, detengo todo, y los miro.

Los miro hacer morisquetas, o pintar con acuarelas. Observo c贸mo qued贸 ese dibujo que hicieron con tanto cari帽o y les dedico una gran sonrisa.聽El mundo se detiene cuando miramos a nuestros聽hijos,聽y ellos necesitan que as铆 sea. No hay nada m谩s importante para un ni帽o que la mirada de aprobaci贸n de sus padres.

Las miradas que nos marcan

Siempre le cuento a mi madre de聽aquella mirada que me marc贸. Ella no lo recuerda; pero yo s铆, y jam谩s la olvidar茅. No tengo fotos del momento, as铆 que por ello estoy segura que es un recuerdo que est谩 solo en mi mente, y que llevo en mi coraz贸n.

Ten铆a yo 5 a帽os y estaba por comenzar el preescolar. Mi madre me estaba probando el guardapolvos rosa a cuadritos. En la cocina, y acuclillada a mi lado, termin贸 de vestirme y me mir贸 a los ojos regal谩ndome una de sus sonrisas caracter铆sticas, una sonrisa de aprobaci贸n. Con ella me dec铆a 隆Qu茅 bien luces hija! 隆Qu茅 bonita est谩s! El impacto positivo del momento fue tanto que hoy sigo record谩ndolo.

Su mirada en ese momento tan importante, a punto de comenzar la escuela,聽me marc贸 para siempre. Su mirada, su gesto y su sonrisa, sin mediar palabra alguna, fueron suficientes para dejar una聽huella聽en mi coraz贸n.

Todos los nervios que seguramente sent铆a como cualquier ni帽a de 5 a帽os que estaba a punto de enfrentarse a compa帽eros desconocidos, se disiparon por completo porque llevaba conmigo la mirada segura, c谩lida y serena de mi madre.

驴Por qu茅 es tan importante c贸mo miras a tu hijo?

El escritor y divulgador Alex Rovira dice que 鈥渘o somos conscientes de c贸mo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realizaci贸n de todo ser humano鈥.聽Si abandon谩semos las falsas creencias y prejuicios sobre el otro, todo cambiar铆a聽驴Y qu茅 tiene que ver esto con tu hijo? Todo.

Muchas veces, en el af谩n de cuidar a nuestros hijos,聽los vemos como seres incapaces de muchas cosas.聽Otras, simplemente no valoramos sus capacidades emergentes; y entonces el ni帽o comienza a creer que verdaderamente no puede, no es bueno para ello que est谩 haciendo, no sirve.

Yendo a un ejemplo pr谩ctico: Tu hijo quiere cocinar junto a ti. Se le cae un poco de harina, salpica otro poco cuando bate, o no sabe la diferencia entre batir y revolver y las paredes de la cocina terminan salpicadas de manchas. Entonces tienes dos caminos鈥

O tu mirada y gestos de reprobaci贸n son tan fuertes que el ni帽o se sentir谩 un inepto para hacer un pastel, o sonr铆es y le dices lo bien que lo est谩 intentando. Si tomas a menudo el primer camino,聽es probable que tu hijo crezca sabiendo que no es bueno para esto, para aquello,聽o para nada. Pero si tomas el segundo, tu peque帽o聽se alimentar谩 de esa mirada alentadora y crecer谩 confiando en sus capacidades.

驴Qu茅 camino vas a tomar?

鈥淧ueden, porque creen que pueden鈥

聽Virgilio

La mirada afirmativa sobre los hijos genera el efecto pigmali贸n, que en psicolog铆a se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que esta tiene de ella. Es decir, las creencias de una madre sobre su hijo podr谩n influir en su rendimiento, y de esta manera el ni帽o buscar谩 que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas.

As铆, cuando le dices a tu hijo 鈥渆res bueno鈥, 鈥渆res un ni帽o valiente鈥, 鈥渆res una persona bondadosa鈥, a煤n cuando haya tenido una mala conducta,聽est谩s dici茅ndole a tu hijo que crees en 茅l, que conf铆as en su capacidad de mejora y que su mala conducta no lo define como persona.

La mirada que tenemos sobre nuestros hijos (y con mirada me refiero no solo a la forma en la que lo miramos literalmente, sino a la postura que tenemos acerca de lo que pensamos sobre 茅l) condicionar谩 por siempre su realizaci贸n en la vida.

驴Eres consciente del poder y la misi贸n que tienes?

鈥淣o somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los dem谩s鈥, dice聽Alex Rovira, quien explica que cuando sabemos mirar positivamente 鈥渉acemos florecer al ser amado鈥.

Teniendo la聽posibilidad de moldear positivamente a nuestros hijos聽para que sean personas de bien, valiosas y con grandes aptitudes en la vida, no deber铆amos desaprovechar la oportunidad.聽Nuestros hijos creen en lo que les decimos.聽Si les decimos que son valientes, lo ser谩n, si les decimos que son t铆midos, ser谩n t铆midos.

Hace poco pude comprobar el poder de mi mirada y mis palabras de madre. Camin谩bamos por la calle y estaban apostados un grupo de polic铆as listos para comenzar sus rondas. Mi hijo, que desde peque帽o siempre fue totalmente desinhibido, los salud贸. Mi ni帽a, a quien le cuesta un poco m谩s entrar en confianza, tambi茅n lo hizo. Entonces, lo que sucedi贸 luego fue maravilloso.

Le dije a mi hija 鈥淨u茅 grande est谩s, ya no eres m谩s una ni帽a t铆mida, ahora eres valiente y saludas a los polic铆as鈥. Una sonrisa se dibuj贸 en su rostro y supe que mis palabras hab铆an sido poderosas. Mi hija ahora sabe y cree verdaderamente que es valiente y lo repite: 芦Mam谩, ahora estoy grande, y soy valiente禄. Mis palabras produjeron el efecto pigmali贸n.

Siempre miremos a nuestros hijos de forma positiva

Hagamos el ejercicio diario de resaltar las cualidades positivas, de聽reforzar aquello que queremos destacar. 鈥淓res un ni帽o desobediente y caprichoso鈥 no ayuda, y probablemente haga que el ni帽o siga comport谩ndose de esa manera. Pero decirle que sabemos que no es as铆 y que confiamos en que es solo una conducta pasajera, har谩 que el peque帽o se esfuerce por comprobar nuestras palabras.

隆Mira siempre a tu hijo con una mirada dulce, cari帽osa y positiva! Cr茅eme, estar谩s marcando su camino para bien.