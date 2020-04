Los 7 «nunca» en el camino de la felicidad

14 abril, 2020 3

No pierdas el tiempo buscando la felicidad cuando esta a un paso de ti. Si quieres ser feliz debes leer esté artículo.

Todos los seres humanos dedicamos la vida entera a la búsqueda de la felicidad. Esa felicidad que pretendemos alcanzar si tenemos salud, dinero y amor, son objetivos que parecieran inalcanzables por ser considerados a futuro. Incluso sucede que si estás bien en alguno de esos aspectos no logres sentirte feliz debido a que siempre se buscan más y más cosas. En pocas palabras, somos insaciables.

El error es que muchas veces no percibimos que ser feliz se trata de disfrutar del presente, esos momentos y experiencias significativas que nos llenan de tranquilidad y bienestar. En ocasiones enfocamos la mayor parte de nuestros esfuerzos por hacer felices a los que amamos y muchas veces sucede que se descuida la propia felicidad.

Podemos considerar que te hace feliz observar que todos los integrantes de tu familia están bien en todos los aspectos y eso te hace sentir tranquila, pero ¿qué pasa con uno mismo?, ¿por qué siempre somos la última opción?

En muchas ocasiones dejamos a un lado el amor por nosotros sin tomar en cuenta que para encontrar la felicidad debemos primero estar bien con uno mismo, para así irradiar esa energía a los que nos rodean. De esa forma será más sencillo encontrar la felicidad.

La felicidad a un paso de ti

Practicar el amor por nosotros mismos es una tarea que necesitamos hacer para sentirnos felices; por tal razón, debemos analizar en estos “Nuncas” que veremos a continuación:

1 Nunca esperes de los demás

Si estás esperando reconocimientos, aplausos, felicitaciones, compasión o un mínimo de empatía por todas aquellas personas por las cuales has sacrificado tu propio bienestar con tal de hacerlas sentir felices, estarás cometiendo un grave error que puede generarte frustración y decepción.

Nunca esperes que las personas valoren tus esfuerzos como tú crees que lo mereces o nunca hagas algo esperando recibir algo a cambio, ya que no podrás ser feliz. Al contrario, solo realiza cosas por los demás que te hagan sentir satisfecha, pensando en lo que estás dando de ti.

2 Nunca te destruyas

El peor enemigo para sentir felicidad somos nosotros mismos. Con ello me refiero a que todos los pensamientos negativos y autocríticas van limitando la felicidad. Somos muy dados en destruirnos por completo, pensando que no somos capaces de materializar nuestros más grandes sueños.

Esa falta de confianza, miedo o inseguridad, tal vez fue generada durante la infancia o por las malas decisiones que has tomado durante tu vida. Sin embargo, nunca debes de destruirte a ti misma, será mejor trabajar con tus emociones y pensamientos positivos para recuperar tu bienestar y felicidad.

3 Nunca bajes la cabeza

Lo sé por experiencia, es fácil bajar la guardia en muchas situaciones de la vida, ya que todos lamentablemente tenemos que experimentar momentos dolorosos y terribles para poder aprender y ser mejores personas. Pero no podemos permitirnos permanecer estancados con el sufrimiento, ya que la vida siempre nos da nuevas y mejores oportunidades para ser felices. Recuerda: siempre habrá un mañana, un nuevo comenzar que te permitirá vencer cualquier adversidad por muy difícil que parezca.

4 Nunca pienses que no puedes

Tal vez en alguna ocasión te ha tocado leer o escuchar esas historias de vida que son muy alentadoras y que te motivan para a ser mejor persona. Son historias increíbles de hombres y mujeres que lucharon y alcanzaron sus sueños a pesar de las adversidades. Esas historias no deben permanecer en el olvido, al contrario, cada vez que tengas problemas recuérdalas como un ejemplo a seguir e imitar.

5 Nunca te limites

Es normal que nos provoque miedo e incertidumbre pensar en salir de nuestra zona de confort, ya que todo lo que se haga será un cambio radical en muchos aspectos de la vida. Pero debe ser algo inevitable de hacer si es que se desea encontrar la felicidad.

Traza un plan de acción, atrévete a realizar cosas que nunca hubieras pensado hacer, sal de tu comodidad y lucha por tus más grandes anhelos; nunca te limites, porque en tu interior tienes la fuerza, inteligencia y capacidad necesaria para encontrar tu propia felicidad.

6 Nunca pongas tu felicidad en manos de otros

Si mi familia se encuentra bien, entonces me siento feliz. Por supuesto que es una afirmación que muchos buscamos; pero recuerda que tu felicidad no puede ser obstaculizada cuando los que amas aún no son felices.

Si esperas que todos los que te rodean encuentren su felicidad para que después tú la obtengas, será un camino largo que posiblemente nunca lo llegues a experimentar; ya que el término felicidad es subjetivo, para lo que uno es felicidad para otros no lo es. Por ello lo ideal es que vayas trabajando en tu propio bienestar a la par que ayudas a tus seres queridos.

7 Nunca dejes de creer en ti

Es de humanos equivocarse y fallar repetitivamente, pues es parte de aprender y ser mejores cada día. Por ello, nunca dejes de creer en ti, que tus errores y malas decisiones que hayas cometido en el pasado que no sean un obstáculo para ser feliz en tu presente. Ahora tienes la oportunidad de convertirte en una persona invencible, que aprende fácilmente y que procura no cometer los mismos errores.

Recuerda: la felicidad es una sensación de satisfacción con la vida y que permanece durante un tiempo, la sentirás cuando aprendas a amarte a ti misma y alcances tus sueños y anhelos. Mantén la confianza plena en lo que hagas y decidas y siéntete la felicidad en esos momentos que son para ti lo más significativos que te llenan de amor y bienestar.