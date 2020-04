Municipios se ingenian para albergar a transportistas correntinos

12 abril, 2020 35

Los libreños pueden alojarse en alguno de los hoteles contemplados en un acuerdo con el Municipio, que precisamente absorbe el 50% del costo. En Santo Tomé  deben permanecer en cuarentena junto con la familia. Y en Santa Lucía, tienen que quedarse en una habitación aislada.

Por la emergencia sanitaria que generó el covid-19, cada uno de los Municipios del interior fueron adoptando medidas destinadas a tratar de prevenir el contagio. Varios de ellos tienen como particularidad que por sus jurisdicciones circulan un número considerable de camiones que son conducidos tanto por pobladores como por foráneos.  Y considerando que recorren lugares donde existen casos positivos, en Libres, Santo Tomé y Santa Lucía elaboraron sus propios protocolos para que los conductores puedan descansar después de cada viaje.

Ante la confirmación de un caso positivo de coronavirus en Uruguayana, en la noche del último lunes, el intendente libreño Martín Ascúa  informó que emitió la resolución Nº 075/20. Por medio de esa norma prohibió el  ingreso a la comuna a “todas las personas que estuvieron en el extranjero y específicamente en la vecina población brasileña, independientemente del rubro profesión o actividad que desempeñe, tenga o no domicilio o residencia habitual en Libres”.

La nueva disposición generó la reacción de algunos sectores de la población, en especial, de quienes trabajan en empresas de transporte o son familiares de ellos. En ese sentido, a través de distintos medios, entre ellos Noticias Digitales, un grupo denominado “Camioneros Unidos de Paso de los Libres” difundieron una carta en la que pidieron al Jefe comunal que revea la resolución Nº 075/20 por considerar que era discriminatoria y que le generaría un perjuicio económico.

Sobre el primer argumento, plantearon que “el personal que cumple tareas en el puente internacional y el Cotecar -y que a menudo tiene contacto con muchas personas que vienen del país vecino- sí pueden ingresar a la ciudad y volver a sus respectivos hogares. En cambio, nosotros no”. Y con respecto al segundo fundamento que esgrimieron en la nota, expresaron que  consideran que no deberían pagar un canon para alojarse en un hotel cuando a una escasa distancia están sus viviendas.

Planteos

En respuesta a la controversia que se generó -especialmente en las redes sociales- Ascúa difundió un comunicado. “Estimados libreños y libreñas, entiendo totalmente la razón de su planteo. Créanme que no fue una decisión fácil de tomar. Es mi deber y obligación cuidar de la salud de todos los libreños, incluidas las personas que también trabajan yendo y viniendo a Brasil, al interior de la Argentina y que inclusive han estado en la ciudad de Uruguayana”, manifestó en el primer párrafo.

Tras lo cual destacó que “la medida que debimos tomar es para resguardar la salud de la enorme mayoría de los libreños, sobre todo luego que se detectó que en la vecina ciudad existiría circulación comunitaria del coronavirus”. Y en este sentido, insistió en que la restrucción “no va dirigida a una actividad en particular sino a todos los que estuvieron en Uruguayana y busca proteger a ellos, a sus hijos, a sus familias, a su barrio y a todos los libreños y libreñas”.

Acuerdo

No obstante, considerando que un número considerable de pobladores trabaja en el transporte de cargas internacional y eso implica que deban ir tanto a Brasil como a otros lugares del país donde hay casos positivos de coronavirus, en la noche del último viernes, el Jefe comunal se reunió con un grupo de camioneros.

Durante ese encuentro les comunicó que el Municipio arribó a un acuerdo con hoteles que están afuera del área urbana para que puedan hospedarse allí. Y de esa forma evitarán tomar contacto personal con sus familias.

“No es algo en contra de los camioneros. Por el contrario, estamos tratando de proteger a sus seres queridos”, afirmó el intendente en diálogo con El Litoral. Tras lo cual graficó: “No hay que olvidar que una persona puede estar afectada por el covid -19 y recién después de varios días comenzar a tener síntomas. Supongamos que el transportista llega a la ciudad, va a su casa y como no sabe nada, contagia a los integrantes de su familia. Y a su vez, ellos contagian a otro pariente o vecino”.

Por eso, aseveró que consideró que lo más adecuado es que los trabajadores que estuvieron en otros lugares permanezcan aislados de manera preventiva. “Y si bien no podemos pagar el alojamiento de todos, se realizó un acuerdo con tres hoteles cuyo valor por noche es -según el caso –  de $500 u $800”, precisó Ascúa. A su vez, detalló que “el 50% lo abonaría el conductor o la empresa para la cual trabaja y la otra mitad será absorbida por la Municipalidad en  concepto de pago a cuenta del impuesto automotor del periodo 2019, 2020 y 2021”.

“Tal vez algunas personas no estén de acuerdo con la medida, pero realmente estamos haciendo lo que podemos. El Municipio en conjunto con instituciones que son parte del Comité de Emergencia, hace 40 días que trabaja sin parar. Y desde que se reabrieron parcialmente las fronteras, Paso de los Libres es la única vía terrestre por la cual pueden ingresar los residentes de nuestro país que están o pasaron por Brasil”, subrayó Ascúa. Al mismo tiempo aclaró: “No estoy cuestionando a nadie. Pero hay que tener en cuenta que son muchas las personas que pasan por acá y nosotros todo lo que hacemos es para proteger a la población”.

Santo Tomé

El Comité de Emergencia de Santo Tomé también resolvió varias cuestiones vinculadas tanto al ingreso de los transportistas como a la circulación de la población en general.

“Los conductores de camiones que viven en Santo Tomé pero estuvieron en otros lugares donde hay casos positivos de coronavirus, por ejemplo Brasil, Buenos Aires y Chaco, cuando vuelven a Santo Tomé van a poder entrar pero es obligatorio que hagan la cuarentena junto con sus familias”, manifestó el intendente Mariano Garay a El Litoral.

Seguidamente, indicó que otra opción es que los transportistas se alojen en un hotel que está ubicado fuera del área urbana y con quien ya acordaron para que brinden ese servicio especial durante la emergencia sanitaria. “El costo lo tendrá que absorver el conductor o bien la empresa para la cual trabaja porque el Municipio no está en condiciones de hacerlo”, acotó Garay.

Santa Lucía

Por su parte, la secretaria de Gobierno del Municipio de Santa Lucía, Lin Martínez comentó a El Litoral que en las próximas horas el Comité de Emergencia podría realizar cambios en el protocolo diseñado y aplicado en la Comuna para los transportistas. Pero hasta ayer el que regía era el siguiente: “Si el conductor vive en Santa Lucía, deja su camión en el acceso sur  y luego a él se le realizan todos los controles médicos correspondientes. Después firma una declaración jurada en la que expresa que no tiene síntomas compatibles con el coronavirus y se compromete a respetar la cuarentena. Es decir que él permanecerá en una habitación que tiene que estar aislada del resto de los espacios en los que  vive su familia”, explicó la funcionaria. Asimismo, aclaró que “el poblador es trasladado hasta su casa en una combi del Municipio que fue especialmente acondicionada ya que el sector de la cabina del  chofer está aislada”.

Si el camionero es foráneo no puede ingresar a la ciudad. “Los bomberos se ocupan de toda la tarea de desinfección lavando no sólo el exterior del camión, sino también los cajones vacíos y hasta desinfectan la cabina del conductor”, contó la funcionaria municipal.

Luego, con todas las medidas de prevención establecidas, en el área que el Municipio estableció como centro de transferencia de carga. Hasta ese lugar “vienen -por ejemplo- quienes desean enviar su producción de tomate. Y se realiza la carga del camión. Pero en ningún momento el transportista toma contacto con los trabajadores que residen acá”, aseveró.

Consultada sobre la alimentación de los camioneros, Martínez indicó que pueden pedir comida a través de los servicios de delivery que funcionan en la ciudad y cuyos números les provee el Municipio en el mismo puesto de control.

Fuente El Litoral