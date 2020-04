“No haberme asentado en River fue una de las espinas de mi carrera”

8 abril, 2020 36

El mediocampista que surgi贸 de la CAI de Comodoro Rivadavia y debut贸 en Hurac谩n, reconoci贸 que tanto su paso por el Inter de Italia como por el Millonario fueron los dos que le dejaron “la sensaci贸n de haber fallado”.

Alejado ya de la actividad profesional, Sixto Peralta dialog贸 con TyC Sports y cont贸 c贸mo continu贸 su vida despu茅s del retiro. El mediocampista que jug贸 en Hurac谩n, Racing y River record贸 su paso al Globo y lament贸 no haber tenido mejor suerte en Inter de Italia y el Millonario, donde jug贸 en 2007.

-驴Qu茅 fue de vos desde tu retiro en 2014?

-Despu茅s de dar tantas vueltas por mi carrera con mi mujer decidimos volver a tener contacto con la familia, echar ra铆ces en Comodoro Rivadavia. Tengo tres hijos, uno es porte帽o, la nena es rumana y el otro nene es chileno, ja. Ten铆a claro que cuando me retirara trabajar铆a con el campo, una de mis inversiones fue una tierra en Esquel, y tambi茅n que iba a meterme en la CAI, donde me inici茅 y mi pap谩 es presidente, para trabajar con el f煤tbol y con los chicos desde el baby. Tambi茅n hice cosas de intermediaci贸n, que me encanta, lo asist铆 a Alfonso Parot, que fue compa帽ero m铆o en Chile, cuando fue a Central.

-Hubo dos situaciones, que no recuerdo bien los a帽os sinceramente. Una fue con el Turco Mohamed de entrenador que se gener贸 un acercamiento, pero finalmente no se dio y otra al a帽o siguiente creo, con otro t茅cnico, que yo consult茅 si me quer铆an y no era de su gusto y lo acept茅. Soy agradecido al club, repito. No soy 铆dolo ni nada, aunque la gente me trata muy bien cada vez que voy. La realidad es que tampoco me ofrec铆 en la flor de mi carrera con 27 a帽os digamos. As铆 que es v谩lido.