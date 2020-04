Francia sumó 833 víctimas fatales y alcanzó el total de 8.911

7 abril, 2020 55

Francia reportó 833 muertes en un día por coronavirus, que elevan el total desde el principio de la epidemia hasta las 8.911, indicó ayer el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, citado por la agencia EFE.

El país registró desde el pasado 1 de marzo 6.494 muertes en hospitales, de ellas 605 en las últimas 24 horas, y otras 2.417 en residencias de ancianos y centros de dependencia. Si bien 228 de estas fueron anunciadas en la última jornada, ello no implica que hayan tenido lugar durante ese período de tiempo. Inicialmente, Francia no reportó las cifras de decesos fuera de sus hospitales. Comenzó a hacerlo la semana pasada, y desde entonces las provee en base a la nueva información que recopila día a día, pero que no implica que los decesos hayan sucedido en las últimas horas.

Además, hay 7.072 personas en unidades de cuidados intensivos, 478 más en un día, recalcó el ministro, que dejó claro que las cifras demuestran que “el camino es largo” antes de poder dar por superada esta crisis sanitaria.

En total, el país suma más de 98.000 contagios desde el inicio de la pandemia, con 17.250 pacientes recuperados, además de los decesos