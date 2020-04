Un correntino contó que en Japón siguen entrenando normalmente

6 abril, 2020 21

Mauro Dos Santos es santotomeño y juega en la segunda división. Si bien la Liga en el país asiático se paró, en los clubes siguen practicando. “Acá seguimos con los entrenamientos y la vida normal. Si salimos a la calle está todo controlado”, señaló.

El defensor correntino Mauro Dos Santos, campeón con Banfield en 2009 que milita actualmente en la segunda división de Japón, comentó que en ese país no cesaron los entrenamientos y que la vida cotidiana tiene un desarrollo “normal” pese a la pandemia de coronavirus.

“La Liga (J League) se paró después de la primera fecha y hay tres contagios entre la Primera y Segunda División, pero acá seguimos con los entrenamientos y la vida normal”, contó el santotomeño en diálogo con Telam desde la ciudad japonesa de Niigata.

El zaguero, de 30 años, surgido de las divisiones inferiores del “Taladro” e integrante de aquel plantel que se consagró bajo la conducción de Julio César Falcioni hace once años, llegó en enero al Albirex Niigata luego de siete años en el fútbol español, donde jugó en Murcia, Almería, Eibar, Leganés y Tenerife.

Su nueva experiencia en el fútbol asiático fue interrumpida por la pandemia del coronavirus, pero Dos Santos resaltó que en Japón parecen tener la situación “controlada”.

“Tenemos una aplicación que nos toma la temperatura a la mañana y debemos responder una serie de preguntas que son controladas por los médicos del club y de la Liga. Si hay algún parámetro anormal nos indican qué hacer”, relata Dos Santos sobre la tecnología para el monitoreo sanitario.

“Algunos compañeros tuvieron una gripe normal y les dijeron que se queden en sus casas”, agregó el defensor, que arribó a Japón por un préstamo del Tenerife.

“Si salimos a la calle está todo controlado. Acá la gente es muy responsable”, remarcó el oriundo de Santo Tomé.

Hasta el sábado, el gobierno japonés había declarado 891 infectados y se analizaba la posibilidad de decretar el estado de emergencia.

A la distancia atraviesa esta situación inédita con “preocupación”, pero a la vez también con cierta tranquilidad ya que en su ciudad correntina natal no hubo contagios y se está respetando la cuarentena.

De su paso por el fútbol español, Dos Santos recordó sus enfrentamientos con los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pero hoy “disfruta la oportunidad” de conocer “otro fútbol” y la cultura japonesa.

Al astro rosarino lo sufrió en un 0-4 con Eibar, mientras que al portugués pudo sacarle un empate en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Son recuerdos que quedarán de por vida. Messi es el mejor, no lo digo sólo por ser argentino. Le pegamos por todos lados y no pudimos tumbarlo. Con Cristiano marcan la diferencia, son los mejores futbolistas a los que me enfrenté”, asegura.

“No me olvido de Banfield pero pude cumplir mi sueño de jugar en Europa y lo mejor fue poder mantenerme siete años, que es lo más difícil”, subrayó Dos Santos, quien todavía no planea un regreso al fútbol argentino.

En el Albirex Niigata es dirigido por el español Albert Puig y tiene compañeros sudamericanos que lo ayudaron en la adaptación y si bien su vínculo termina en junio ya planea extender el préstamo.

“Si fuera por mí, firmo ya. Me tratan espectacular y quiero cumplir el objetivo de ascender”, cerró Dos Santos.