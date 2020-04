Coronavirus: El Defensor de la Tercera Edad culpó al Gobierno por las filas de jubilados en los bancos

4 abril, 2020 2

Eugenio Semino pidió la renuncia del titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y de su secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.

La imagen genera enojo y preocupación: largas filas de jubilados que esperan para cobrar sus haberes en bancos de todo el país, lo que pone en riesgo su salud ya que no se cumple la distancia de un metro entre personas, tal como recomendó el Ministerio de Salud de la Nación.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, lanzó duras críticas hacia el Gobierno por el operativo de cobro dispuesto por las autoridades de la Anses y pidió la renuncia de su titular, Alejandro Vanoli, y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.

La indignación surge porque es una situación absolutamente autoprovocada, porque nosotros vinimos advirtiendo desde el día 20 de marzo que había que seguir pagando, dando turnos, y la Anses no dio respuesta”, expresó en diálogo con radio Rivadavia.

“El presidente Alberto Fernández debería pedir la renuncia de Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social, y de Alejandro Vanoli, director ejecutivo de Anses”, remarcó Semino.

Miles de jubilados en todo el país hicieron largas colas para cobrar su haber. Créditos: TN.com.ar.

En este sentido, el hombre que representa a las abuelas y abuelos hizo hincapié en que muchos jubilados no tenían dinero porque no habían podido cobrar el haber de marzo debido a que no estuvo habilitada la atención por caja durante el aislamiento total dispuesto por el Gobierno nacional.

“A los jubilados le hablan de home banking y de monedero electrónico cuando ni siquiera tienen un monedero de cuerina para poner los poquitos pesitos que perciben”, indicó.

Por otra parte, Semino se mostró preocupado por otra situación de colapso que podría darse la próxima semana, cuando comience el cronograma de vacunación de PAMI. “Ahí vuelven a movilizarse los jubilados, espero tomen recaudos. Si se hace bien es un tramite que debería dudar solo 10 minutos”, concluyó.