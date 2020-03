Corrientes: La Provincia de Corrientes ya tiene once infectados

27 marzo, 2020 481

“Con la capacidad de tener los reactivos pudimos comprobar que tuvimos 6 nuevos casos en el d√≠a de hoy“, remarc√≥ el gobernador Gustavo Vald√©s y destac√≥: “Estamos esperando m√°s resultados de los¬† m√©dicos correntinos que van a Chaco, tenemos un gran n√ļmero”. Adem√°s, destac√≥: “Esto nos causa una alarma, nosotros establecimos licencia para los profesionales que vienen de Chaco. Son 70 m√©dicos que van y vienen, entendemos la situaci√≥n de Chaco, pero tenemos la obligaci√≥n de preservar la salud de los correntinos“.

Tenemos la obligación de preservar la salud de los correntinoS

Di√°logo con Jorge Capitanich

“No es un conflicto, estamos trabajando de manera conjunta y esta es la decisi√≥n del Gobierno de la Provincia, es mi responsabilidad cuidar a los correntinos¬†y no voy a dar marcha atr√°s”, enfatiz√≥ en referencia a una medida de amparo judicial por trabajadores chaque√Īos y reiter√≥: “No voy a dar el brazo a torcer”. “Vamos a ser tan estrictos como sea necesario, la prioridad es la salud de los correntinos”, afirm√≥.

“Lamentablemente Chaco no tom√≥ las medidas con los trabajadores de Corrientes¬†que prestan servicio en Chaco, nosotros establecimos una cuarentena para aquellos que trabajan en Chaco como si vinieran del exterior, no es cuesti√≥n de tr√°nsito, es una cuesti√≥n de salud p√ļblica“. En la misma l√≠nea, el gobernador resalt√≥: “Estamos tomando medidas para evitar la pandemia, si vienen del Chaco tienen que estar aislado obligatoriamente y hasta que sepamos quienes tienen el virus y quienes no, van a estar en cuarentena”.

Respiradores

“Nosotros ten√≠amos la compra de 110 respiradores y con la decisi√≥n del Gobierno Nacional, la adquisici√≥n cae y solo ser√°n 5”, resalt√≥ y aunque se√Īal√≥ que “es una frustraci√≥n”:¬† “Naci√≥n est√° haciendo un esfuerzo enorme para resolver la cuesti√≥n sanitaria“.