Gobernadores reclaman que habiliten al Congreso a declarar el “estado de sitio”

Los mandatarios del Interior y algunos intendentes del oficialismo temen desbordes y quieren que se reconozca ‚Äúla conmoci√≥n interna‚ÄĚ

Alrededor de una decena de gobernadores pretenden que el presidente¬†Alberto Fern√°ndez¬†habilite al Congreso a sesionar para declarar el “estado de sitio”. Los mandatarios provinciales est√°n preocupados por la¬†dificultad para implementar la cuarentena¬†y garantizar la¬†seguridad¬†en los grandes centros urbanos, donde la irrupci√≥n del¬†coronavirus¬†y el decreto de la cuarentena obligatoria para toda la poblaci√≥n potenci√≥ la crisis econ√≥mica. Varios¬†intendentes del Conurbano¬†se expresaron en la misma l√≠nea.

Entre los que esperan que el Presidente habilite esa discusi√≥n hay gobernadores de diferentes sectores del¬†peronismo¬†y tambi√©n de la¬†oposici√≥n¬†y de distintos puntos geogr√°ficos del pa√≠s. Cerca del jefe de Estado¬†rechazaban por ahora¬†la necesidad de suspender las garant√≠as constitucionales por “conmoci√≥n interna”, como dicta el art√≠culo 23 de la Constituci√≥n. ‚ÄúLas medidas del¬†DNU ya son dr√°sticas, el tema es que se cumplan‚ÄĚ, dijeron cerca¬†del mandatario.

La ministra de Seguridad¬†Sabina Frederic¬†no hab√≠a descartado horas antes¬†la posibilidad del¬†estado de sitio.¬†“Est√° como posibilidad, se analiz√≥ y por ahora el Gobierno no cree que sea necesario. Pero va a depender del cumplimiento que hagamos todos de estas medidas. Es una medida extrema a la que estamos evitando llegar, pero nuestra Constituci√≥n no tiene otra alternativa que esa‚ÄĚ, sostuvo este s√°bado en una entrevista con CNN Radio. Doce horas despu√©s, cerca de Fern√°ndez insist√≠an en que por ahora no ser√≠a necesario.

Varios de los gobernadores y de los jefes comunales del Gran Buenos Aires se comunicaron en las √ļltimas horas con el presidente de Diputados¬†Sergio Massa¬†para consultarlo sobre la viabilidad pol√≠tica para que el Congreso avance con la declaraci√≥n del estado de sitio. Algunos de ellos le pidieron que hiciera llegar el reclamo al Presidente. Massa se habr√≠a comprometido a hacerle llegar sus opiniones al mandatario este domingo.

La mayoría de los gobernadores e intendentes consultados escuchó las mismas respuestas del líder del Frente Renovador. Además de la conversación con el Presidente, tiene prevista una videoconferencia este lunes a las 13 con los jefes de bloque de la Cámara Baja, una modalidad obligada por el avance de la pandemia.

Massa vela hoy por el equilibrio parlamentario. El Presidente recibió el miércoles el apoyo de la oposición en el Congreso, con quienes convino reuniones periódicas informativas y de análisis de la situación cada dos semanas. Un día después, al decretar la cuarentena obligatoria, anunció la conformación de un gabinete federal con los gobernadores, a quienes recibió en Olivos.

‚ÄúEstamos en guerra y en la guerra lo primero es salvar vidas. Despu√©s viene la reconstrucci√≥n, con lo duro que puede ser para la actividad econ√≥mica‚ÄĚ,¬†sentenci√≥ el gobernador de Santa Fe Omar Perotti¬†-muy cercano a Fern√°ndez- durante la conferencia de prensa que brind√≥ en la sede que el ejecutivo provincial tiene en Rosario.

Algunos gobernadores interpretaron que esas palabras inclu√≠an el pedido impl√≠cito de la declaraci√≥n del estado de sitio. Hay oficialistas y opositores preocupados por la situaci√≥n en los partidos bonaerenses de¬†La Matanza, Quilmes, Ensenada, Lan√ļs y Lomas de Zamora.

En¬†Juntos por el Cambio¬†por ahora no hay una posici√≥n unificada. Algunos gobernadores creen que es necesario. En la¬†jefatura del PRO¬†dicen que es el Gobierno quien deber√° evaluar si la situaci√≥n del incumplimiento y robos en patota en algunos distritos del Conurbano una situaci√≥n que se agravar√°. ‚ÄúEsa es la evaluaci√≥n para la toma de decisiones‚ÄĚ, afirma un dirigente que tiene di√°logos con todos los actores del partido fundado por¬†Mauricio Macri.

En tanto, algunos las espadas legislativas en el Congreso son m√°s cautas. ‚ÄúEs una situaci√≥n muy extrema. Se suspenden las garant√≠as por conmoci√≥n interna y no es que vaya a cambiar algo necesariamente‚ÄĚ, se√Īalan.

Recuerdan el trauma que signific√≥ para¬†Fernando de la R√ļa. Dur√≥ apenas dos d√≠as.¬†Ra√ļl Alfons√≠n¬†tambi√©n tuvo que recurrir a esa salida institucional en dos oportunidades. Tambi√©n temen que el estado de excepci√≥n dificulte el presentismo en actividades esenciales para garantizar el abastecimiento. Se√Īalan las dificultades operativas para¬†reunir a 257 diputados¬†con el traslado de todo el pa√≠s e infraestructura.

Durante la semana, Massa repiti√≥ el mismo mensaje. ‚ÄúSi tenemos que sesionar, vamos a sesionar con todos los recaudos del caso‚ÄĚ, insisti√≥.

La declaraci√≥n del estado de sitio no es la √ļnica medida que podr√≠a movilizar ala Congreso. Tambi√©n las¬†modificaciones impositivas¬†y en materia penal son atribuciones del Poder Legislativo. El Gobierno, en tanto, demora algunas definiciones tributarias.

Fernández, por ahora, confía en los instrumentos que le da el DNU que declaró la cuarentena obligatoria, que -como insisten algunos de los caciques radicales- tuvo un cumplimiento más efectivo en segundo día que en el primero. En las primeras 8 horas del domingo las fuerzas de Seguridad federales y de la Ciudad detuvieron en el AMBA a 635 por violar la cuarentena. Entre el viernes se habían contabilizado 3200 detenidos en todo el país.