“Me preocupa que haya tontos que no entiendan la situación en la que estamos”

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus, y apuntó contra aquellos que se fueron del país luego de decretada la cuarentena. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.

“Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, agregó el Jefe de Estado, y planteó: “No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente“.

Por otro lado, se refirió a las medidas implementadas para evitar que prolifere el Codiv-19. “En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, se dio en una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención“, dijo Alberto Fernández