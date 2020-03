Barrio Itati: Le robaron los ventanales de su casa y quedaron filmados

20 marzo, 2020 10

La due√Īa de casa espera recuperar lo que le robaron, aunque la Polic√≠a estar√° abocada a la patrulla en las calles.

Una mujer revel√≥ que en su casa del barrio Itati, ubicada por calle Ni√Īo Rupa y Espinillo, ladrones se llevaron los ventanales en la madrugada del mi√©rcoles. La denuncia se realiz√≥ en sede de la Comisar√≠a segunda de Mercedes.

“Se llevaron las dos hojas d cada ventanal. No llevaron lo dem√°s porque no les dio tiempo seguro”, coment√≥ a Minuto Mercedes. Y luego a√Īadi√≥ que “llevea la polic√≠a el disco d la grabaci√≥n de las c√°maras.. Pero no sab√≠an como descargar”.

La se√Īora que mand√≥ a hacer una copia del momento del robo con un inform√°tico para acercarle a la Polic√≠a, pide a la ciudadan√≠a colaboraci√≥n. “Por favor si le ofrecen me pueden avisar al 3773-522020”. Indic√≥.