Asombro por fiesta sexual en Corrientes: “La gente cree que habrá una orgía generalizada y no es así”

Augusto Labella es el organizador de una particular fiesta en “el Paso”. Habló con Radio Dos para desmitificar el tema: “la gente cree que habrá una orgía generalizada, y no es así”, aclaró. Labella resaltó que “en el evento todo se pauta y se habla. El no es no… todo se da con respeto y empatía; con discreción y respeto por la intimidad”. Por último, dijo que “no hay una garantía del que se participe tenga sexo”.