Tassano visitó emprendimiento laboral de personas con discapacidad: “Ratificamos el trabajo por una ciudad inclusiva”

5 octubre, 2022 51

“Uno de los rasgos que trabajamos desde el principio de nuestra gestión es la inclusión. Y llevamos adelante una política puntual en el área de Discapacidad del Municipio, silenciosa pero muy importante, en la cual se consolidan este tipo de casos que son verdaderos logros”, resaltó el intendente tras asistir a la “Bibliobar”, una cafetería con espacio para los libros que es atendido por personas con discapacidad que se insertaron en el mundo laboral en una verdadera inclusión.

El intendente Eduardo Tassano visitó en la mañana de este miércoles un emprendimiento en gastronomía que cuenta con una destacada inclusión laboral de personas con discapacidad en el marco de un programa estatal articulado por el Municipio. Se trata de “Bibliobar”, un lugar en que se sirve café, se puede disfrutar de la lectura y es atendido por personas con discapacidad que de esa manera se insertan en el mundo laboral formal y de calidad.

La cafetería funciona el primer piso del edificio del Centro Cultural Universitario, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la esquina de calles Córdoba y 9 de Julio. Si bien es un emprendimiento privado, la iniciativa se sustenta en una serie de trabajo interinstitucional que contempla a la mencionada casa de altos estudios, al Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”, al programa nacional Promover y su correspondiente articulación local a través de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, a través de sus áreas de Desarrollo Económico y de Discapacidad. Incluso el apoyo municipal también contempla facilitar el equipamiento necesario para una mejor atención, como por ejemplo una nueva cafetera.

“El ‘Bibliobar’ es un emprendimiento con privados que por un plan nacional que se articula a través de los municipios se contratan a personas con capacidad para atender y llevar adelante el emprendimiento”, explicó en principio el intendente Tassano tras la visita al lugar.

En este sentido, resaltó que “es una experiencia inédita en la ciudad, que tiene que ver con nuestra predisposición y nuestro eje de ser una ciudad inclusiva y de oportunidades para todos”.

“En el lugar tomamos un café riquísimo con chipá, y hablamos con los emprendedores y trabajadores, quienes brindan un excelente servicio a la gente de las oficinas del edificio en que funcionan, a los que trabajan o pasan por la zona y a quienes asisten a muestras culturales que se presentan en esta extensión de la UNNE”, indicó Tassano.

Al respecto, también destacó que “esta tarea fue coordinada con el área de Desarrollo Económico y de Discapacidad, con todos los planes y programa de empleo e inclusión”, dijo y acentuó en el final: “Seguimos buscando y brindando oportunidades para nuestros vecinos, para nuestros jóvenes, y esto encuadra en este amplio programa”.

ESTIMULAR, DAR A CONOCER Y PROMOVER

El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Juan Esteban Maldonado Yonna resaltó el alcance que tiene esta iniciativa como una herramienta de inclusión.

“Llena de satisfacción ver que doce personas con discapacidad son responsables de haber generado una práctica, en este caso el ‘Bibliobar’, un emprendimiento que busca generar oportunidad”, afirmó el funcionario.

En ese orden, destacó que “a través del programa Promover que se canaliza a través de la Oficina de Empleo, se trabaja con el fin de estimular, dar a conocer y promover la inclusión de personas con discapacidad en entornos, tanto privados, como públicos”.

LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR PARA LA INCLUSIÓN

Por su parte, Andrea Gómez, subsecretaria de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad, se refirió al proceso con el que se logró dar forma al “Bibliobar” y hacer del mismo un espacio de inclusión.

“Este es un proyecto que tiene como finalidad la inclusión de personas con discapacidad y, desde el Municipio, decidimos involucrarnos y ponernos a disposición. En ese momento vimos la posibilidad de poder vincular a los usuarios con el programa Promover de la línea de Nación, conjuntamente con la Oficina de Empleo, eso nos permitió trabajar de manera articulada y hoy hace un mes que ellos son beneficiarios de ese programa”.

La labor articulada tiene ahora continuidad con la atención de las demandas que puedan tener los beneficiarios, en este caso quienes dan forma a “Bibliobar”: “Nos volvimos a reunir para saber en qué podemos seguir colaborando y avanzando, estamos convencidos que acciones que vienen desde las instituciones, y que trabajan por y para la discapacidad, necesitan del apoyo y del acompañamiento del Municipio”.

PROPUESTA INNOVADORA EN LA REGIÓN

“Bibliobar” fue el corolario de una propuesta que nació con la firme intención de generar un espacio de inclusión laboral y social. “La idea era lograr una inclusión laboral y social de las personas con estos problemas de salud y un convenio con la UNNE, para el aprovechamiento de este espacio, fue el primer paso de este proyecto. Se inició luego un proceso de selección de personas para el equipo de trabajo y proponerles la idea, algo innovador para la región”, afirmó Belén González, psicóloga licenciada del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís” y una de las impulsoras del proyecto.

La profesional reconoció luego que “fue un desafío porque, con el equipo conformado, tuvimos que trabajar en la motivación, en las capacitaciones y en el manejo de un espacio gastronómico como este”.

“Hoy son doce personas con alguna patología de salud mental quienes conforman el equipo de ‘Bibliobar’. En la mayoría de los casos son personas que en algún momento de sus vidas estuvieron institucionalizados y otros que realizan sus tratamientos de manera ambulatoria, pero en todos los casos trabajamos con usuarios que tienen algún padecimiento mental”, finalizó González.

OPORTUNIDAD LABORAL Y CRECIMIENTO PERSONAL

Carlos Cuyé, Mercedes Cabral y Soraida García son parte del equipo de trabajo del “Bibliobar”, un espacio que, según coincidieron, les brindó una oportunidad laboral, pero además les permitió una superación personal.

“Este es nuestro espacio laboral desde el mes de diciembre de 2021. En mi caso es un entretenimiento, más allá del rédito económico que significa para cada uno de nosotros”, reconoció Carlos, al tiempo que agregó que “cuando supe del proyecto me sumé inmediatamente, nos dio la posibilidad de formarnos laboralmente. Yo estoy a cargo de café y caja, pero demás llevó adelante el control de contabilidad del lugar”.

La formación fue parte del proceso para darle forma al “Bibliobar” y, sobre eso, Carlos recordó que tuvieron acceso a distintas capacitaciones sobre la operatividad comercial del lugar. “Principalmente aprendimos a conocer el mecanismo de una cafetería, la elaboración correcta del café y prácticas teatralizadas de atención al cliente, sin dudas que esta propuesta nos abre nuevas posibilidades”, remarcó.

Mercedes, por su parte, indicó que “Bibliobar” le permitió cumplir un anhelo: “Para mí es una experiencia nueva, es el sueño que tuve desde niña; tener un restaurante. Mi mamá decía que no por el gran trabajo que demanda, pero acá me doy cuenta de que no es así. Somos un grupo que se distribuye las tareas, todos somos dueños y todos colaboramos”, valoró.

UN PROGRESO DÍA A DÍA

Como responsable de la cocina del lugar, Mercedes destacó que “hay un muy buen clima laboral, pero además es una forma de superación para nosotros. Generamos un buen ambiente, ponemos música y tratamos de que las personas que llegan se sientan cómodas”.

Finalmente, Soraida celebró la operatividad que tiene el lugar desde su apertura y la conexión que se logra con los clientes.

“La verdad que estoy muy contenta, por el progreso que tenemos día a día, nosotros y el lugar. En mi caso me desempeño como mesera y es una tarea que me gusta, me permite interactuar con los clientes, escuchar sus historias de vida, y eso me hace feliz”, reconoció, al tiempo que señaló: “La intención es que quienes lleguen al lugar quieran volver, que se sientan bien y se les haga un hábito concurrir”.

Notas:https://www.youtube.com/watch?v=X2v2ymcxsho

Eduardo Tassano – intendente.

Andrea Gómez – subsecretaria de Discapacidad e Inclusión Social municipal.

Juan Esteban Maldonado Yonna – secretario de Desarrollo Económico municipal.

Belén González – psicóloga licenciada del Hospital de Salud Mental.

Carlos Cuyé – trabajador del bar.

Mercedes Cabral – trabajadora del bar.

Soraida García – trabajadora del bar.