Esquina: Apartan del cargo a docente que realizó “cuestionario sexual” a alumnos

5 octubre, 2022 59

La rectora de la Escuela Normal “Dr. J. Alfredo Ferreira”, profesora Ana M. Daviccino, mediante Resolución N° 12/22 dispuso apartar del cumplimiento de sus tareas en las horas de cátedra a su cargo al docente Gustavo Piaggio por su desenvolvimiento en las asignaturas que dicta en ésa unidad educativa.

Asimismo, se determina que dicho docente “pasará a desempeñar tareas administrativas dentro del establecimiento mientras se resuelve su situación laboral”.

La medida se fundamenta en la Resolución Ministerial N° 1568/12 donde se establecen las funciones y obligaciones de los actores de la comunidad educativa y la necesidad de hacer cumplir las normas éticas propias de la función docente.

En los considerandos señala la Resolución que “en el Capitulo I del personal general y en particular en el punto 3 del personal se especifica sus competencias y alcances”; “que el docente debe organizar sus prácticas, respetando los canales de comunicación y presentar en tiempo y forma toda documentación escolar que refiere a sus acciones pedagógicas en el área en que se designe”.

Agrega que “ha hecho entrega a sus alumnos, de un cuestionario no supervisado por el Jefe de Departamento” y “que las preguntas involucradas en el mismo contienen contenido de alta complejidad y no maneja el lenguaje adecuado para alumnos menores de edad” y “que no se ha tenido en cuenta el impacto que podría provocar en los alumnos y sus tutores”