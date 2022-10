El Gobierno suspende la quita de subsidios a la luz y el gas

4 octubre, 2022 29

El aumento de los servidos para los hogares se iba a ver reflejado en las boletas que los usuarios recibirían en octubre. Ahora desde Energía advirtieron que se aplicará en noviembre.

   

Durante el fin de semana se instaló un tema en la agenda que generó urticaria dentro del Gobierno. La postergación de la quita de subsidios a los servicios de luz y gas para aquellas personas que no se habían inscripto para seguir percibiendo la asistencia.

El Gobierno detectó una gran cantidad de personas que no se habían registrado pese a que podrían necesitarlo, en función de los ingresos que perciben. Esto, sumado a algunos baches en la reglamentación requerida para iniciar la facturación segmentada, dificultaron el proceso.

De acuerdo a las estimaciones del Gobierno Nacional, para la electricidad unos 5,9 millones de hogares perder√°n el beneficio, sobre un total de 14,9 millones mientras que para el gas, un total de 9,7 millones de viviendas, unos 4,1 millones dejar√°n de percibir la asistencia estatal.

En ese caso, la mayoría de esos hogares se ven beneficiados de esta postergación, ya que sólo quienes llenaron el registro y quedaron en la categoría uno ya perdieron el subsidio para sus consumos.

Los motivos que demoran la aplicación de la segmentación

El motivo que tal vez m√°s impuls√≥ la postergaci√≥n de la entrada en vigor de la segmentaci√≥n de tarifas es que, seg√ļn estimaciones del Gobierno, el 35% de los usuarios de energ√≠a el√©ctrica, sobre un total de 15 millones, no se inscribi√≥ en el formulario RASE para mantener la asistencia estatal.

Una buena parte de esas personas puede corresponder a quienes no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde el Ejecutivo Nacional entienden que gran parte de ese porcentaje son personas que no lo hicieron por falta de información o de conectividad, pero que de acuerdo a los niveles de sus ingresos deberían seguir subsidiados.

Por ese motivo, las distribuidoras de energía que operan en el AMBA, Edesur y Edenor, recibieron una comunicación de Cammesa en la que se les pedía que en forma excepcional no emitan facturas con cuadros nuevos durante septiembre. Posteriormente, en el ente regulador, ENRE, les informó que comenzará la segmentación a partir de octubre. }

En cuanto a las tarifas de gas, se pondr√° en marcha en las pr√≥ximas semanas. Las empresas ya cuenta con los nuevos cuadros tarifarios y con la lista de usuarios que perder√°n el subsidio, pero a√ļn resta definir los topes de consumos no subsidiados que se aplicar√°n en cada zona del pa√≠s.

