“Tengo miedo de Brenda”, le dijo Agustina Díaz a la jueza Capuchetti

En la ampliaci贸n indagatoria de la detenida en el marco de la causa por el intento de magnicidio de Cristina Fernandez, la joven asegur贸 que la pareja de Sabag Montiel es “rencorosa” y admiti贸 que su amiga borr贸 al menos dos mensajes que intercambi贸 con ella despu茅s del ataque.

Agustina D铆az declar贸 este mi茅rcoles que le tiene miedo a Brenda Uliarte, su amiga procesada como coautora del聽atentado a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, y que le pregunt贸 “de chusma” por qu茅 “fall贸 el tiro” cuando Fernando Sabag Montiel cometi贸 el intento de homicidio el 1 de septiembre pasado.

D铆az ampli贸 este mi茅rcoles su聽declaraci贸n indagatoria聽ante la jueza federal Mar铆a Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos R铆volo y sigue detenida, ya que la C谩mara Federal porte帽a rechaz贸 un planteo de excarcelaci贸n presentado por su defensa.

En su ampliaci贸n de indagatoria a la que tuvo acceso T茅lam, la joven de 21 a帽os聽dijo que le tiene “miedo” a Uliarte, a quien defini贸 como “rencorosa” y admiti贸 que su amiga borr贸 al menos dos mensajes que intercambi贸 con ella despu茅s del ataque.

D铆az refiri贸 que en uno de esos mensajes le pregunt贸 a Brenda “de chusma por qu茅 fall贸 el tiro”.

“Recuerdo dos. Uno que Brenda elimin贸 que dec铆a que Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella. Otro es que despu茅s de que yo le pregunto a Brenda de chusma de por qu茅 fall贸 el tiro, me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jug贸 en contra pero que si era ella el tiro no lo erraba”.

El traslado de D铆az para declarar ante la jueza / Foto: Daniel Dabove.

Adem谩s sostuvo que “hace tres meses” que no la ve, que le tiene “miedo” y que no conoce a nadie del entorno de la novia de Sabag Montiel.

“Tengo miedo de Brenda y tambi茅n cuando salga afuera, que es lo que me puede esperar”, dijo y ante otra pregunta agreg贸 que Uliarte “siempre fue una persona rencorosa y si tiene la oportunidad de joderte, ella la va a aprovechar y mi miedo era que tomara medidas en mi contra porque yo la dej茅 sola”.

Ante preguntas del fiscal Rivolo sobre聽temas econ贸micos, Diaz respondi贸 con un “No” sobre si intercambi贸 dinero o alg煤n pago con Uliarte.

Adem谩s dijo que聽Uliarte, seg煤n lo que ella sab铆a, usaba medios de pago como Mercado Pago, Pay Pal y el llamado “cafecito que es que recib铆s unas donaciones.聽Las utilizaba para compras, ropa, disfraces”, agreg贸.

D铆az hab铆a pedido ampliar su indagatoria para aclarar que no era ella la que apareci贸 en una imagen de TV tomada en inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner el 1 de septiembre y dijo que ese d铆a estuvo en su domicilio y falt贸 al colegio para quedarse con su abuela.

Uliarte y Montiel est谩n procesados por el intento de magnicidio.

La amiga de Uliarte qued贸 detenida al conocerse el contenido de los聽mensajes que intercambi贸 con la procesada como coautora del ataque.

“Reitero que soy inocente”, dijo a la jueza este mi茅rcoles y termin贸 la declaraci贸n con un pedido a la magistrada: que vea la “posibilidad de que entre a mi mail para poder usar el classroom del colegio”, le pidi贸.

En la imputaci贸n que se le ley贸 en el tr谩mite,聽se acusa a D铆az de “haber tomado parte de la planificaci贸n del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fern谩ndez de Kirchner el 1 de septiembre”, ocurrido aproximadamente a las 21 en inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay, del barrio de Recoleta.

“La nombrada intervino activamente en la planificaci贸n del suceso manteniendo numerosas conversaciones con Brenda Uliarte donde聽establecieron el modo de cometer el hecho, d谩ndole consejos, y advirtiendo de los peligros que puedan aparecer y brind贸 su cooperaci贸n con posterioridad al mismo, a partir de promesa anterior, a fin que dicho plan no quede al descubierto”, concluye la imputaci贸n.