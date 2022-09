En la sede partidaria de la Unión Cívica Radical de Goya se convocó a una reunión partidaria con la presencia del Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés

16 septiembre, 2022 26

“No es tiempo de egos, es tiempo de militar con las ideas, por lo que creemos y esto es la Unión Cívica Radical.” Argumento Gustavo Valdés

En la mesa principal ocuparon sus respectivos lugares el Gobernador de la provincia Gustavo Valdés, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, el presidente de la UCR Jesús Méndez Vernengo, la vicepresidente del partido Susana Quiroz, la vice de la Juventud Radical de la provincial Leonela Chepí, el presidente de la Juventud Radical Gastón Espinosa.

GASTON ESPINOSA

El presidente de la Juventud Gastón Espinosa agradeció la presencia del Gobernador y el Intendente municipal, además de los afiliados de la ciudad y de la región, para destacar el logro histórico de la paridad de género y el voto joven, para señalar: “Es una motivación para seguir convocando a jóvenes a ser parte de este partido y la oportunidad de trabajar en política.

SUSANA QUIROZ

La vicepresidenta partidaria Susana Quiroz, destaco: “Gracias por su visita Gobernador, feliz de tenerlo en el comité, es un honor ser parte de nuestra querida UCR, tenemos un grupo de mujeres, cada vez se suman más mujeres a militar a participar, estoy contenta de formar parte y el compromiso, la responsabilidad de seguir trabajando, es bueno ver mujeres en política, somos muchas, invito a las mujeres a seguir militando, por eso el agradecimiento por estar en nuestra casa, es momento de trabajar todos juntos, en equipo.”

JESUS MENDEZ VERNENGO

El presidente del comité local Jesús Méndez Vernengo, expreso: “Bienvenido a tu casa, es motivador tu presencia Gustavo en nuestro partido, gracias por estar porque es un esfuerzo para todos los correntinos, debemos estar más que nunca con la gente, se vendrá una campaña fuerte y compleja, esto nos debe motivar, salir a la calle, estar con la gente escuchar, hacer gestión y la política, revalidar las dos gestiones, son nuestras las de Gustavo y Mariano, esto es un esfuerzo de todos, sabemos lo que nos corresponde, hoy debemos escuchar y estar adelantado a lo que se viene, con honestidad, con la verdad como es la característica de la UCR, todos somos parte de este gran equipo, sentirnos parte de la gestión y cuenten Gustavo y Mariano con este equipo para desarrollar la gestión.

MARIANO HORMAECHEA

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea en una declaración política, manifestó: “Un privilegio que nos pueda acompañar, que nos pueda visitar a nuestra casa, con un comité lleno, funcionarios, legisladores, la militancia, se dio un proceso a plantear un cambio generacional, se ha dado en distintas localidades de la provincia, se concretaron con objetivos, con una mirada que se refleja en este comité, donde se suman ciento de jóvenes, en toda la provincia, en nuestra casa y muchas mujeres, acá estamos todos trabajando, reflejada en dos leyes la paridad y el voto joven, vale el reconocimiento, el aplauso por esos objetivos, en el plano local, se dieron cambios, los roles, con la vara alta que nos ha dejado Ignacio, a 9 meses de la gestión, trabajando en equipo podemos hacer las cosas que venimos haciendo, acompañada de una inversión importante y el Gobernador, observado en las obras ejecutadas en la ciudad, que nos embellece a nuestra ciudad, esto recogemos todos los días en las expresiones de vecinos, o de personas que visitan es realmente interesante lo que vivimos, las obras que estamos haciendo y proyectando nos da la certeza de los objetivos cumplidos, pero debemos ser prudente, responsable, ante un proceso inflacionario nos exige a ser cuidadoso y todos debemos asumir esta actitud, seguir así acompañando y saber que claramente somos acompañados con gestiones concretas por parte del Gobernador Gustavo Valdés”

GUSTAVO VALDES

El Gobernador Gustavo Valdés, animo al compromiso y la militancia, definiéndose como los “Hijos de Alfonsín”, para reflexionar: “Debemos ver en qué situación estamos, es compleja en la Argentina, nosotros seguimos con el contrato con la sociedad, somos los hijos de Alfonsín transitamos el camino de la paz, nosotros somos el partido de los derechos humanos, somos el partido de la Democracia, esta es la UCR, cuando las concepciones autoritarias que instalan las grietas, nos ponen como el partido el odio, somos el partido de la paz, el trabajo del derecho, debemos ser ciudadanos, la construcción de una sociedad de ciudadanos, no nos llevara la corriente porque sabemos que queremos, tendremos ofertas del populismo de derecha, de izquierda, debemos estar ahí para poner esta militancia a la sociedad, quieren confundir, no tengan miedo somos la Unión Cívica Radical nos están viendo volver, debemos gobernar sin complejo, para poner candidatos que caminan la argentina para levantarnos del 2% tenemos a Gerardo Morales, a Facundo Manes, tantos dirigentes de valía, para proyectar a nivel nacional y creer en nosotros, generar lo que creemos, somos formadores de opinión, para tener elecciones y poner candidatos a presidente que crean en la UCR, gobernadores que crean en este pacto social que recreamos, intendentes, concejales, abrir las puertas para que se incorporen a este camino, no es tiempo de los egos, es tiempo de militar por la idea, por lo que creemos, se triunfa cuando la idea corona cada uno de nuestros propósitos.”

Los afiliados radicales expresaron su alegría por la presencia de Gustavo Valdés, quien sintió el respaldo y la fortaleza en su liderazgo político.