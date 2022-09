Trabajadores municipales vendieron pollo y mbaypú para recaudar fondos

5 septiembre, 2022 10

Trabajadores municipales de Mercedes continúan con el acampe frente a la Municipalidad y realizaron un beneficio para recaudar fondos. Buscan colaborar con un grupo de trabajadores a los que aseguran se les recortó el pago luego de que iniciaron los reclamos.

“Este domingo los trabajadores municipales acompañados por los gremios realizaron un beneficio para ayudar al personal que sufrió un descuento en sus haberes”, contó en sus redes sociales un periodista local junto a fotografías del hecho. La información fue confirmada por Laura Moreyra, secretaria general de ATE, el gremio que congrega la manifestación.

Ayer los trabajadores vendieron pollo a la parrilla y mbaypú en la plaza central.

El acampe que comenzó la semana pasada también tiene frente al municipio un pizarrón con los recibos de haberes que recibe cada trabajador. En medio del reclamo, medios locales aseguraron que Diego Caram expresó que pactó con gremio meses atrás un acuerdo del 15 % de aumento. Sin embargo, gremialistas negaron esta posibilidad.

“El señor intendente nunca pactó ni cerró nada con los gremios, el accionar fue siempre desleal e impuesto por el aumento arbitrario, eso no es tener palabra”, escribió Moreyra en sus redes sociales.

“El aumento arbitrario dio cuando no había tanta inflación. Hoy en el país los municipios están abriendo mesas de relaciones laborales y vuelven a contemplar y contener a los trabajadores con pluses de emergencia y dan nuevos aumentos”, sostuvo.

Cabe destacar que otro de los reclamos de los trabajadores tiene que ver con la falta de indumentaria laboral. “Hay que cumplir con el estatuto municipal y proveer de indumentarias a los trabajadores”, mencionó la secretaria.

El reclamo de los trabajadores municipales ya lleva 20 días en vigencia. Primero iniciaron con asambleas permanentes y ahora acampan a pesar de lluvia. Piden una revisión de su salario y denuncian el recorte a quienes se manifestaron.

“Estamos reclamando porque la precariedad del sueldo no alcanza a la mitad del valor de la línea de la indigencia. El sueldo es de entre $17.000 a $23.000. Por hora extra ganan $110. Hacen más de 60 horas mensuales para poder cobrar un poco más”, contó Moreyra. “Mientras no tengamos respuesta del Ejecutivo municipal, no nos vamos a mover de la plaza”, aseguró.

Inicialmente, se había instalado un gazebo para recibir donaciones. “Sin embargo, los compañeros recibieron descuentos en sus sueldos, pero no se sabe qué es hasta no tener el recibo. Están apretando a los trabajadores y decidimos realizar este acampe en asamblea”, explicó la sindicalista.

Apoyo de otros gremios

Otro de los gremios que se manifestaron la semana pasada en Bella Vista fue el de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). En los últimos días, expresaron su apoyo ante la situación vivida por los trabajadores en una solicitada difundida en redes sociales.

“La comisión de Apinta (Asociación del Personal del Inta) y sus afiliados les hace llegar nuestro total apoyo a la lucha que están llevando adelante por estos días. Durante la pandemia quedó expuesto lo importante que es el rol del empleado municipal en la sociedad de Mercedes”, detalla el documento firmado por el secretario general de ese gremio, Carlos Maidana.

“Repudiamos los aprietes, persecuciones y descuentos en los diferentes sectores de su ámbito laboral que le impiden reclamar sus derechos como garantiza la constitución el artículo 14 bis”, escribieron.

“Nuestra intención no es entrar en una puja política, sino unirnos como trabajadores para que nuestros derechos garantizados por la democracia y la constitución sean respetados por el color político de turno, sea cual sea”, cerraron.

(BDC)