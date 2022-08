Tormenta de Santa Rosa: cómo y por qué nació la leyenda

25 agosto, 2022 23

A la espera de la llamada Tormenta de Santa Rosa, los datos curiosos detrás del mito que tiene en vilo al país.

Advertisements

Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año.

Tormenta de Santa Rosa: los misterios de la leyenda

La leyenda se remonta al año 1615, cuando en la “Ciudad de Los Reyes” en Lima, Perú, la beata Rosa (Isabel Flores de Oliva, 1586 -1617) encabezó una rogativa desde una Iglesia, ante el posible desembarco de naves piratas holandesas que ya habían asaltado el puerto vecino de El Callao.

Sin previo aviso, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a tierra y así, la ciudad de Lima quedó a salvo.

Por ese motivo, los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la huida de los piratas al poder místico de Rosa.

El mito de la tormenta de Santa Rosa mantuvo un gran arraigo en la Argentina, especialmente en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo.

Tormenta de Santa Rosa: ¿siempre llueve?

Recomendaciones por la tormenta de Santa Rosa

En caso de lluvias y tormentas se recomienda:

Informarse sobre el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.