Alberto Fernández: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”

Sobre ese tema, continuó: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía”. “No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”, siguió.