“Les doy lo que quieran si me dejan un rato a la nena”: el aberrante pedido de un acosador

Los chats fueron descubiertos por la familia de la v铆ctima. El peligroso encuentro simulado en una plaza.

Hac铆a ya varias semanas que la familia de N., una menor de 9 a帽os que vive con sus padres y hermanas en Berazategui, estaba preocupada. Cada vez que volv铆a del colegio, N. se encerraba en su habitaci贸n y no quer铆a salir. Hab铆a dejado de ser la chica alegre y sociable que era tiempo atr谩s. Algo le pasaba. Por eso, su hermana mayor decidi贸 averiguar cu谩l era el conflicto. Aprovech贸 un descuido y le quit贸 el celular.

Cuando la hermana abri贸 los mensajes privados de Instagram de la menor, encontr贸 una conversaci贸n con un chico, aparentemente de una edad similar, que le enviaba fotos subidas de tono y, sobre todo, la hostigaba para que ella le env铆e im谩genes con poca ropa. Tambi茅n encontr贸 amenazas. Lo que m谩s le llam贸 la atenci贸n fue el vocabulario que utilizaba esa persona. Por momentos se expresaba como alguien mayor. Sospecharon que quien hablaba con N. era un adulto.

En lugar de llamar a la polic铆a, la familia hizo lo que no se aconseja: intentaron atrapar ellos mismo al acosador.

La hermana, con supervisi贸n de los padres, chate贸 haci茅ndose pasar por la menor. Para lograr desenmascarar a quien estaba del otro lado, decidieron hacer una videollamada. Pusieron a N. frente a la pantalla del celular y realizaron la comunicaci贸n. Los padres y la hermana espiaban de un costado. Una vez que se estableci贸 la conexi贸n, se dieron cuenta que la persona que estaba del otro lado era, como ellos sospechaban, un adulto. Fue la confirmaci贸n que necesitaban para actuar y hacer justicia por mano propia.

El encuentro qued贸 pautado para el jueves pasado al mediod铆a. Nuevamente la v铆ctima qued贸 expuesta en esta situaci贸n, que se realiz贸 sin que la Polic铆a estuviera enterada a煤n. Los padres de N. la sentaron en uno de los bancos de la plaza y se escondieron con piedras en la mano. A la hora acordada, un veh铆culo se estacion贸 a pocos metros y baj贸 un hombre. Los familiares de la menor salieron y lo apedrearon. El acosador logr贸 subirse nuevamente al auto y escapar.

Reci茅n en ese momento la familia de N. decidi贸 ir a hacer la denuncia policial. Pero en el trayecto a la comisar铆a, son贸 el celular de la menor. Era el acosador. Todos pensaron que se tratar铆a de una amenaza o algo por el estilo, pero no. Fue todo lo contrario. Ten铆a para realizar una propuesta tan ins贸lita como aberrante.

“Por favor, no me denuncien. No le quer铆a hacer nada malo a ella. Les doy la plata que quieran si me dejan estar un ratito a solas con la nena”, dec铆a el mensaje.

Luego de la denuncia, la causa qued贸 en manos del doctor Daniel Ichazo, que maneja la fiscal铆a especializada en delitos conexos a la Trata de Personas, Material de Explotaci贸n Sexual Infantil y Grooming.

“Lo primero que se hizo fue revisar las c谩maras de seguridad de la plaza para visualizar la patente del auto en el que el hombre hab铆a llegado. Gracias a eso pudimos determinar a nombre de quien estaba el veh铆culo y el domicilio”, asegura una fuente del expediente