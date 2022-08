De “Malcolm In The Middle” hasta “The Big Bang Theory”: Las apariciones de ‘Crystal’ el mono capuchino más famoso de Hollywood

16 agosto, 2022 92

El pequeño animal actualmente y desde su adopción vive con su entrenador, Tom Gunderson en Los Ángeles California

Las películas y series de la actualidad han evolucionado a pasos agigantados en todos los rubros posibles a lo largo de las últimas décadas, sin embargo, el uso de los animales en el séptimo artes sigue dando de que hablar desde su surgimiento en los albores del siglo XX.

Desde la aparición de los primeros animales en el cine, este tema ha sido duramente criticado por fundaciones en pro de los derechos animales, aunque en actualidad muchos de estos seres están, paradójicamente, mejor entrenados y son presentados de manera más “natural” que sus predecesores.

Bajo ese contexto de preservación y cuidado animal, en el séptimo arte se han viralizado diversos animales los cuales por sus entrañables personajes han dado pie al debate de la protección animal. Uno de estos es sin duda alguno Crystal, un mono capuchino hembra, que a lo largo de sus 28 años de vida, ha tenido participación en diversas puestas actorales de Hollywood.

Crystal ha participado en Malcom in the Middle, The Big Bang Theory y diversas series y películas más

Este mono capuchino es uno de los más cotizados ‘actores animales’ del medio, pues ha participado en más 30 puestas cinematográficas de toda índole desde Malcolm In The Middle, The Big Bang Theory, George of the Jungle, Night at the Museum y varias más.

Crystal pertenece a la empresa Birds & Animals Unlimited, quienes se han encargado de cuidarla y entrenarla durante toda su vida, actualmente esta empresa es la mayor proveedor de animales de todo Hollywood.

En 1996 dicha compañía envió a uno de sus entrenadores para hacer la compra de un mono capuchino en el estado de Florida, pues a la empresa según su apartado en la página web, le gusta adoptar animales jóvenes para que se puedan adaptar al ambiente humano.

Crystal tuvo gran cercanía con Robin Williams durante su cumpleaños 63

Al adquirirla fue dada en adopción a su entrenador, Tom Gunderson quien había trabajo varios años con animales dentro de Universal Studios y, hasta el día de hoy la tiene consigo en su hogar de Los Ángeles, California

Crystal apareció por primera vez en la pantalla grande en 1997 junto a Brendan Fraser en George of the Jungle. Como era de esperarse y por su rápida adaptación con el ser humano logró llamar la atención de más producciones cinematográficas.

Es conocida por su participación en la trilogía de Night at the Museum (2006) junto a Ben Stiller y sus secuelas, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) y Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014), interpretando al problemático mono Dexter.

En la película de 2009, su personaje abofeteó a Ben Stiller, mientras que su entrenador le animaba diciéndole: “Dale a él! Dale a él! Le golpeó más duro! y Le golpeó más duro!, Stiller dijo en broma que: “No me gusta el mono”.

Uno de los más polémicos personajes que encarnó y que avivó el debate en torno a los ‘animales actores’ fue cuando dio vida a un mono narcotraficante en la película The Hangover Part II (2011). En esa ocasión el director Todd Phillips expresó su preocupación después de bromear que Crystal se había vuelto adicta a los cigarrillos.

Su personaje de un mono narcotraficante avivó el debate sobre el maltrato animal en las películas

Como era de esperarse diversas fundaciones señalaron a la producción de maltrato animal, una de las principales fue Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) quienes protestaron por la aparición de Crystal en la película porque el estudio usó animales exóticos con fines de entretenimiento.