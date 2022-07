Crisis en Argentina: productores goyanos ofrecen tomates “al precio que pone la gente”

28 julio, 2022 78

En la rotonda de acceso a Goya, y tal lo anunciaron ayer, productores tomateros de la zona están ofreciendo mercadería “al precio que quiere llevar la gente”. Mucha gente llegó hasta el lugar desde temprano para llevar el producto a un costo muchísimo menor al que corresponde. “No nos queda otra alternativa. Lo otro es tirar”, dijo un productor.Â

Ayer, el productor goyano Miguel Ángel Tomasella, explicó en el programa La Tarde cómo surgió esta iniciativa: “Un comprador me dijo que no iba a comprar ningún tomate.

Medio desilusionado, empecé a poner en Facebook, donde expresé que si no vendía iba a empezar a tirar a las vacas, entonces me escriben y me dicen “porque no pones los cajones y que la gente te compren al precio que pueden pagar”, y así se empezaron a sumar gente”.

“Es tomate de primera, como están muy rojos no cargan, no llevan. Pero es una hermosa fruta”, agregó.