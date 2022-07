Si vas a viajar estos son los papeles que debes tener para salir a a la ruta

24 julio, 2022 38

Si los planes para las vacaciones de invierno incluyen viajes, estos son los papeles obligatorios que los viajeros y viajeras deben tener de manera obligatoria para evitar multas a la hora de los controles

Las vacaciones de invierno comenzaron y el movimiento en las rutas argentinas ya pueden verse. Sepa cuáles son las documentaciones obligatorias y necesarias, para evitar un mal rato y  multas en los controles en las rutas

Documentación obligatoria para salir a la ruta

Documento Nacional de Identidad (DNI). La licencia de conducir por sí sola no acredita identidad, por eso es importante llevar el DNI a mano.

Registro. La licencia de conducir tiene que estar vigente, a menos que el municipio de residencia del conductor haya postergado los vencimientos por la pandemia.

Seguro. El comprobante de la póliza puede ser físico o digital. Los recibos de pago no son obligatorios, pero sí la cédula que acredita la vigencia del seguro automotor.

Cédula verde o azul. Si maneja el titular, deberá presentar su cédula verde. Si quien maneja no es el titular, puede presentar la cédula verde del titular siempre y cuando no esté vencida. Si lo está, tiene que mostrar la cédula azul a su nombre.

Revisión Técnica Obligatoria o Verificación Técnica Vehicular. No tener los chequeos al día significará una infracción.

Patente. Es obligatorio circular con el último comprobante del impuesto a la radicación del vehículo (patente). Por “último” no se entiende al último que se abonó, sino al del último vencimiento, que debería, a su vez, ser el último abonado. Si el último abonado corresponde a un período vencido dos o más meses atrás, el comprobante no tendrá validez ya que el impuesto estará vencido.

Cédula amarilla. Sólo para vehículos equipados con sistema de Gas Natural Comprimido (GNC).

Elementos obligatorios para salir a la ruta

Matafuegos. Es necesario que tenga vigencia (la carga se renueva todos los años), que esté sujetado correctamente y que esté al alcance del conductor.

Balizas. Sí o sí en el auto tiene que haber un juego de balizas portátiles triangulares.

Chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios. No son obligatorios, pero la ANSV recomienda llevarlos.